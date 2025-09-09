DE
FR

Pas d'autorités compétentes
La Suisse juge les conditions insuffisantes pour reconnaître la Palestine

Le Parlement suisse refuse de reconnaître l'État de Palestine, malgré les appels à soutenir la solution à deux États.
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Partager
Écouter
Le Conseil des Etats a refusé de donner suite à une initiative du canton de Genève demandant que la Suisse reconnaisse la Palestine (image d'illustration).
Photo: J.J. GUILLEN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les conditions ne sont actuellement pas réunies pour que la Suisse reconnaisse l'Etat de Palestine, estime le Conseil des Etats. Il a refusé mardi de donner suite à une initiative cantonale genevoise en ce sens, par 27 voix contre 17.

Aucune autorité pour assumer la responsabilité de l'Etat

Les dernières élections législatives palestiniennes remontent à 2006 et ont été remportées par le Hamas, que le Parlement a décidé en décembre dernier d'interdire pour cinq ans, a rappelé Marco Chiesa (UDC/TI) pour la commission. Aucune autorité n'est en mesure d'assumer la responsabilité de l'Etat et d'assurer la paix et la sécurité en Palestine.

Donner suite à ce texte irait en outre à contre-courant de la stratégie du Conseil fédéral, à qui il revient de reconnaître ou non un Etat, a complété le Tessinois.

A lire aussi
La flottille vers Gaza affirme avoir été «frappée» par un drone
La Tunisie dément
La flottille vers Gaza affirme avoir été «frappée» par un drone
Le Conseil des Etats appelle au respect du droit humanitaire à Gaza
Le Conseil fédéral interpellé
Le Conseil des Etats appelle au respect du droit humanitaire à Gaza

Si la Suisse veut être crédible par rapport à la solution à deux États, elle doit s'associer au processus en cours de reconnaissance de la Palestine, qui s'inscrit comme un préalable à la paix, a opposé Carlo Sommaruga (PS/GE). «Nous devons donner un signe politique fort et clair à toutes celles et ceux qui ne veulent pas d'une solution à deux Etats», a ajouté Mauro Poggia (MCG/GE), en vain.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus