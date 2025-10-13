13.10.2025, 18:38 heures

C'est officiel: Trump a signé l'accord de paix sur Gaza en Egypte

Photo: AFP

L'accord sur Gaza est désormais officiel. Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie ont signé une déclaration sur Gaza lundi au cours d'une brève cérémonie organisée à Charm el-Cheikh après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

«Le document va détailler les règles et les dispositions et bien d'autres choses», a déclaré Trump en répétant par deux fois que «cela allait tenir», mais sans autre précision sur le texte signé lors d'un bref sommet international sur Gaza.

«Nous avons réussi ensemble ce que tout le monde pensait impossible. Enfin, nous avons la paix au Moyen-Orient», a déclaré le président américain.

«Nouvelle ère de paix» au Moyen-Orient

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré que l'accord sur Gaza «ouvre une nouvelle ère de paix et de stabilité» au Moyen-Orient.

Al-Sissi, qui a signé lundi une déclaration conjointe avec ses homologues garants de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien, a déclaré qu'il s'agissait d'une «journée historique» pour la paix, jetant les fondations d'une solution à deux Etats.

Source: AFP