Un Etat ou deux? Donald Trump décidera ce qu'il croit «juste» au Moyen-Orient
«Je déciderai de ce que je crois juste» pour l'avenir de Gaza et des Palestiniens, a affirmé mardi Donald Trump, après un sommet en Egypte censé consolider le cessez-le-feu obtenu entre Israël et le Hamas.
«Beaucoup de gens sont favorables à la solution à un Etat, d'autres à celle à deux Etats. Il faudra voir», a déclaré le chef de l'Etat dans l'avion le ramenant à Washington. «Je déciderai de ce que je crois juste, mais ce sera en coordination avec d'autres nations», a-t-il ajouté. Tout en repoussant le dossier à plus tard. «Je ne parle pas d'un seul Etat, de double Etat ou de deux Etats. Nous parlons de la reconstruction de Gaza.»
Source: AFP
C'est officiel: Trump a signé l'accord de paix sur Gaza en Egypte
L'accord sur Gaza est désormais officiel. Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie ont signé une déclaration sur Gaza lundi au cours d'une brève cérémonie organisée à Charm el-Cheikh après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
«Le document va détailler les règles et les dispositions et bien d'autres choses», a déclaré Trump en répétant par deux fois que «cela allait tenir», mais sans autre précision sur le texte signé lors d'un bref sommet international sur Gaza.
«Nous avons réussi ensemble ce que tout le monde pensait impossible. Enfin, nous avons la paix au Moyen-Orient», a déclaré le président américain.
«Nouvelle ère de paix» au Moyen-Orient
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré que l'accord sur Gaza «ouvre une nouvelle ère de paix et de stabilité» au Moyen-Orient.
Al-Sissi, qui a signé lundi une déclaration conjointe avec ses homologues garants de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien, a déclaré qu'il s'agissait d'une «journée historique» pour la paix, jetant les fondations d'une solution à deux Etats.
Source: AFP
La Suisse salue la libération des otages israéliens à Gaza
La Suisse a salué lundi la libération de tous les otages israéliens vivants retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Elle appelle toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations. La Suisse contribuera à la reconstruction. La libération des otages et «leur réunion tant attendue avec leurs familles» constitue «un moment de soulagement et d'espoir qui marque une étape cruciale» de la première phase du plan de paix présenté par Donald Trump, écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur le réseau social X.
La Confédération «appelle toutes les parties à respecter pleinement leurs obligations, notamment la remise de tous les otages décédés, la livraison sans entrave de l'aide humanitaire et une cessation durable des hostilités», ajoutent les services d'Ignazio Cassis.
Contribution suisse
Interviewé par la Radiotélévision de la Suisse italienne (RSI) en marge d'une réunion du PLR tessinois, le chef du DFAE s’est félicité de l’accord de paix signé entre Israël et le Hamas, parlant de «grand soulagement». La Suisse est très heureuse, a-t-il dit. «Le parcours sera long et sans les Etats-Unis cet accord n’aurait jamais eu lieu.»
«Comme le reste de l’Europe, la Suisse contribuera à la reconstruction de la Palestine. Nous nous engagerons pour l’institution d’une autorité palestinienne en vue de la création d’un Etat palestinien», a-t-il conclu.
Source: ATS
Quatre corps d'otages remis à l'armée israélienne
Les corps de quatre otages morts en captivité à Gaza ont été remis lundi par le Hamas à l'armée israélienne via la Croix-Rouge, a annoncé l'armée. «Quatre cercueils d'otages décédés sont actuellement escortés par les forces de Tsahal et du Shin Bet (service israélien de sécurité intérieure) en direction d'Israël, où ils seront transférés au Centre national de médecine légale pour des procédures d'identification», a indiqué l'armée israélienne.
Le Hamas retient toujours les dépouilles de 24 autres otages, qu'il a acceptées de restituer à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide des Etats-Unis et entré en vigueur vendredi à 11h00, heure suisse. «Le Hamas est tenu de respecter l'accord et de prendre les mesures nécessaires pour restituer tous les otages décédés», indique l'armée lundi.
La veille, les autorités israéliennes avaient dit anticiper que tous les otages morts ne seraient pas restitués lundi, auquel cas un "organisme international" prévu dans le plan américain aiderait, selon la même source, à les localiser.
Source: AFP
Trump salue le «rôle très important» du président égyptien al-Sissi
Donald Trump a salué lundi le «rôle très important» joué par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans les négociations ayant conduit à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, accompagné d'une libération des derniers otages vivants.
«Le général a joué un rôle clé parce que le Hamas respecte ce pays et respecte l'autorité de l'Egypte», a encore dit le président américain, pendant une entrevue avec son homologue égyptien à Charm el-Cheikh, où se tient un Sommet sur Gaza que les deux hommes président. De son côté, Abdel Fattah al-Sissi a également son homologue américain: «Tu es le seul capable d'apporter la paix dans notre région.»
Source: AFP
Deux corps d'otages remis à la Croix-Rouge
Les corps de deux otages décédés retenus dans la bande de Gaza ont été remis lundi à la Croix-Rouge par le Hamas, a indiqué l'armée israélienne. «Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils d'otages décédés ont été remis à la Croix-Rouge et sont en route vers les forces armées et de renseignement israéliens dans la bande de Gaza», a indiqué l'armée dans un message, précisant s'attendre au transfert sous peu de deux autres dépouilles.
Source: AFP
Alain Berset salue la libération des otages
«La libération de tous les otages israéliens restants est un moment de soulagement et d'humanité, a salué Alain Berset sur X. Elle ouvre la voie à la paix.» L'ancien conseiller fédéral a ensuite ajouté: «Alors que les dirigeants français, allemand, italien, espagnol, turc et britannique se réunissent en Égypte pour le sommet international sur le plan de paix pour Gaza, la participation des États membres du Conseil de l'Europe (ndlr: dont il est le secrétaire général) souligne l'engagement de l'Europe en faveur d'une paix juste et durable à Gaza et dans la région.»
Source: X
Israël a libéré lundi 1968 détenus en échange des 20 otages vivants
Israël a annoncé avoir libéré lundi 1968 prisonniers palestiniens en échange de la libération des 20 derniers otages vivants qui étaient encore retenus captifs par le Hamas dans la bande de Gaza. «L'administration pénitentiaire israélienne a procédé à la libération des terroristes emprisonnés conformément à l'accord de retour des otages» dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, indique un communiqué officiel.
Au total, «1968 terroristes ont été libérés de la prison militaire d'Ofer (ndlr: en Cisjordanie occupée) vers ce territoire, y compris à Jérusalem-Est [annexée par Israël], et ont été acheminés de la prison de Ktziot [dans le sud d'Israël] vers la bande de Gaza», ajoute ce communiqué de l'administration pénitentiaire
Source: AFP
Trump arrivé à Charm el-Cheikh après avoir été accueilli en héros à Jérusalem
Donald Trump est arrivé en Egypte lundi pour coprésider un Sommet sur Gaza, avec près de trois heures de retard. Le président américain doit coprésider avec le président egyptien Abdel Fattah al-Sissi ce sommet en présence de dirigeants de nombreux pays et du patron de l'ONU Antonio Guterres.
Les pays médiateurs doivent signer à Charm el-Cheikh un document garantissant l'application du cessez-le-feu.
Ni Netanyahu ni le Hamas n'y sont présents.
Source: AFP
Le Hamas publie les noms de quatre otages décédés
Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié lundi après-midi les noms de quatre otages dont elles comptent rendre les dépouilles à Israël dans la journée. «Les Brigades al-Qassam remettront aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025 les corps des prisonniers sionistes dont les noms suivent», indique le Hamas en donnant les noms de quatre otages décédés.
«Les familles des otages ont été choquées et consternées d'apprendre que seuls quatre corps d'otages décédés sur les 28 détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, seront rendus aujourd'hui», avait déclaré plus tôt le Forum des familles, la principale organisation israélienne militant pour la libération des otages.
Source: AFP
Sommet sur Gaza: La Turquie ne veut pas de Netanyahu
La Turquie a fait pression pour empêcher la venue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Sommet sur Gaza à Charm-el-Cheikh, a indiqué lundi à l'AFP une source diplomatique turque.
«A l'initiative du président (Recep Tayyip) Erdogan et grâce aux efforts diplomatiques de la Turquie, avec le soutien des autres dirigeants, Netanyahu n'assistera pas à la réunion en Egypte», a déclaré cette source à l'AFP.
Source: AFP
Des bus arrivent à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza
Des bus, transportant des prisonniers palestiniens, arrivent lundi à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, selon des journalistes de l'AFP sur place.
Aux fenêtres des bus, des hommes portant le pull en molleton gris des services pénitentiaires israéliens se pressent pour saluer la foule compacte venue les accueillir, a constaté un journaliste vidéo de l'AFP.