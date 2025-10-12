Israël retient son souffle avant le retour des otages

Compte à rebours en Israël avant le retour des otages
Israël est «prêt à accueillir immédiatement tous» les otages encore retenus par le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.
Leur libération est attendue «tôt lundi matin», a pour sa part déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole de Benjamin Netanyahu. «La libération de nos otages commencera tôt lundi matin. Nous nous attendons que nos 20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules», a-t- elle déclaré lors d'un point de presse.
Source: AFP
Le Hamas ne gouvernera pas Gaza
Le Hamas ne participera pas à la gouvernance de Gaza après la guerre, a affirmé dimanche une source du mouvement, à la veille d'un sommet consacré au territoire palestinien. Il rassemblera en Egypte une vingtaine de dirigeants autour de Donald Trump.
«Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne», a déclaré à l'AFP cette source proche de l'équipe de négociateurs du Hamas, sous couvert de l'anonymat.
Alors que la direction du Hamas a par le passé été divisée sur des questions clés, concernant notamment l'administration future de Gaza, le refus du désarmement semble faire consensus. «Le Hamas accepte une trêve à long terme, et que ses armes ne soient pas utilisées du tout pendant cette période, sauf en cas d'attaque israélienne contre Gaza», a déclaré cette source. «La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable», avait affirmé samedi à l'AFP un responsable du Hamas sous couvert de l'anonymat.
Source: ATS
Un sommet pour la paix lundi en Egypte
Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi à Charm el-Cheikh un «Sommet de la paix», en présence de «dirigeants de plus de 20 pays», a annoncé samedi la présidence égyptienne dans un communiqué.
«Le sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionale», précise le texte, au second jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Source: AFP
La libération des otages commencera lundi, annonce le Hamas
Un haut responsable du Hamas a déclaré samedi à l'AFP que la libération des 48 otages, principalement israéliens, détenus à Gaza débuterait bien lundi matin.
«Conformément à l'accord signé, l'échange de prisonniers devrait débuter lundi matin comme convenu, et il n'y a aucun nouveau développement à ce sujet», a déclaré Oussama Hamdane à l'AFP.
Après cela, Israël doit libérer environ 2000 détenus palestiniens de ses prisons, conformément aux termes de la première étape d'un accord de cessez-le-feu signé par les deux parties sous médiation américaine.
Source: AFP
«Vous rentrez à la maison», lance l'émissaire américain à l'adresse des otages à Gaza
L'émissaire américain, Steve Witkoff, a déclaré samedi soir à Tel-Aviv, s'adressant directement aux otages israéliens retenus à Gaza: «Vous rentrez chez vous».
Ses propos, lancés sur la place des Otages, ont déclenché les applaudissements de milliers de personnes. Puis s'adressant aux familles des otages, il a ajouté: «Votre courage a ému le monde.»
Source: AFP
Les émissaires américains assistent à un rassemblement à Tel-Aviv avant la libération prévue des otages
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont assisté samedi à Tel-Aviv à un rassemblement organisé par les familles des otages retenus à Gaza, alors qu'un accord entre Israël et le Hamas prévoit sous peu leur libération, selon un correspondant de l'AFP.
Le mouvement islamiste palestinien doit libérer 48 otages – vivants et décédés – dans le cadre de cet accord en vertu duquel un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi.
Source: AFP
Les émissaires américains Witkoff et Kushner en visite à Gaza
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus samedi dans la bande de Gaza, a indiqué en soirée l'armée israélienne, au deuxième jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.
«Le chef d'état-major général, le lieutenant général Eyal Zamir, a effectué aujourd'hui une visite de terrain dans la bande de Gaza en compagnie de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, de Jared Kushner et du chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper», a indiqué l'armée israélienne.
Source: AFP
Pas de déploiement américain à Gaza
Le nouveau chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), Brad Cooper, a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la «stabilisation» de la situation. Il a assuré qu'aucun soldat américain ne serait déployé sur le territoire palestinien.
L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un «centre de coordination civilo-militaire» dirigé par le Centcom, qui «soutiendra la stabilisation du conflit».
La Maison Blanche a refusé de commenter des informations de presse concernant la présence de Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, aux côtés de l'amiral Cooper dans ce déplacement. La chaîne Fox News avait publié plus tôt une photo du conseiller en visite dans une base militaire israélienne à Gaza.
Un premier déploiement de 200 soldats américains
Un premier déploiement de 200 soldats américains doit arriver en Israël pour contribuer à la surveillance du cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël, conformément au plan de paix du président Donald Trump.
«Les fils et filles de l'Amérique en uniforme répondent à l'appel pour instaurer la paix au Moyen-Orient, en soutien aux directives du commandant en chef en ce moment historique», a écrit sur X Brad Cooper, nommé début août à la tête du Centcom. «Ce grand effort sera réalisé sans déploiement de troupes à Gaza», a-t-il ajouté.
L'armée américaine doit coordonner une force opérationnelle multinationale qui se déploiera à Gaza et qui comprendra probablement des troupes d'Égypte, du Qatar, de Turquie et des Émirats arabes unis.
Source: ATS
Le Hamas s'attend à des négociations «plus complexes» pour la deuxième phase du plan Trump
Les négociations pour la deuxième phase du plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza seront «plus complexes», a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas à l'AFP.
«La deuxième phase des négociations nécessite des discussions plus complexes et ne sera pas aussi facile que la première phase», a déclaré Hossam Badran dans une interview à l'AFP. «Il y a beaucoup de complications et de difficultés, ce qui nécessite des négociations peut-être plus longues», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Hamas «repoussera l'agression» si la guerre reprend à Gaza
Le Hamas se défendra si le plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza échoue, a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.
«Nous espérons ne pas revenir (à la guerre), mais le peuple palestinien et les forces de la résistance vont certainement (...) utiliser toutes leurs capacités pour repousser l'agression si la bataille leur est imposée», a dit Hossam Badran dans une interview à l'AFP.
Source: AFP