Israël retient son souffle avant le retour des otages

Le Hamas ne gouvernera pas Gaza

Le Hamas ne participera pas à la gouvernance de Gaza après la guerre, a affirmé dimanche une source du mouvement, à la veille d'un sommet consacré au territoire palestinien. Il rassemblera en Egypte une vingtaine de dirigeants autour de Donald Trump.

«Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne», a déclaré à l'AFP cette source proche de l'équipe de négociateurs du Hamas, sous couvert de l'anonymat.

Alors que la direction du Hamas a par le passé été divisée sur des questions clés, concernant notamment l'administration future de Gaza, le refus du désarmement semble faire consensus. «Le Hamas accepte une trêve à long terme, et que ses armes ne soient pas utilisées du tout pendant cette période, sauf en cas d'attaque israélienne contre Gaza», a déclaré cette source. «La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable», avait affirmé samedi à l'AFP un responsable du Hamas sous couvert de l'anonymat.

Photo: KEYSTONE

Source: ATS