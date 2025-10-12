DE
FR

Cessez-le-feu à Gaza
Israël retient son souffle avant le retour des otages

Le président américain Donald Trump a proposé le 29 septembre 2025 un large plan de paix pour Gaza, soutenu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Une première phase de l'accord a été signée en Egypte par le Hamas et Israël. Suivez notre live.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Partager
14:41 heures

Compte à rebours en Israël avant le retour des otages

Israël est «prêt à accueillir immédiatement tous» les otages encore retenus par le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Leur libération est attendue «tôt lundi matin», a pour sa part déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole de Benjamin Netanyahu. «La libération de nos otages commencera tôt lundi matin. Nous nous attendons que nos 20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules», a-t- elle déclaré lors d'un point de presse.

Source: AFP

12:57 heures

Le Hamas ne gouvernera pas Gaza

Le Hamas ne participera pas à la gouvernance de Gaza après la guerre, a affirmé dimanche une source du mouvement, à la veille d'un sommet consacré au territoire palestinien. Il rassemblera en Egypte une vingtaine de dirigeants autour de Donald Trump.

«Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne», a déclaré à l'AFP cette source proche de l'équipe de négociateurs du Hamas, sous couvert de l'anonymat.

Alors que la direction du Hamas a par le passé été divisée sur des questions clés, concernant notamment l'administration future de Gaza, le refus du désarmement semble faire consensus. «Le Hamas accepte une trêve à long terme, et que ses armes ne soient pas utilisées du tout pendant cette période, sauf en cas d'attaque israélienne contre Gaza», a déclaré cette source. «La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable», avait affirmé samedi à l'AFP un responsable du Hamas sous couvert de l'anonymat.

Photo: KEYSTONE

Source: ATS

11.10.2025, 23:00 heures

Un sommet pour la paix lundi en Egypte

Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi à Charm el-Cheikh un «Sommet de la paix», en présence de «dirigeants de plus de 20 pays», a annoncé samedi la présidence égyptienne dans un communiqué.

«Le sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionale», précise le texte, au second jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Source: AFP

11.10.2025, 22:20 heures

La libération des otages commencera lundi, annonce le Hamas

Un haut responsable du Hamas a déclaré samedi à l'AFP que la libération des 48 otages, principalement israéliens, détenus à Gaza débuterait bien lundi matin.

«Conformément à l'accord signé, l'échange de prisonniers devrait débuter lundi matin comme convenu, et il n'y a aucun nouveau développement à ce sujet», a déclaré Oussama Hamdane à l'AFP.

Après cela, Israël doit libérer environ 2000 détenus palestiniens de ses prisons, conformément aux termes de la première étape d'un accord de cessez-le-feu signé par les deux parties sous médiation américaine.

Source: AFP

11.10.2025, 20:04 heures

«Vous rentrez à la maison», lance l'émissaire américain à l'adresse des otages à Gaza

L'émissaire américain, Steve Witkoff, a déclaré samedi soir à Tel-Aviv, s'adressant directement aux otages israéliens retenus à Gaza: «Vous rentrez chez vous».

Ses propos, lancés sur la place des Otages, ont déclenché les applaudissements de milliers de personnes. Puis s'adressant aux familles des otages, il a ajouté: «Votre courage a ému le monde.»

Source: AFP

11.10.2025, 19:31 heures

Les émissaires américains assistent à un rassemblement à Tel-Aviv avant la libération prévue des otages

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont assisté samedi à Tel-Aviv à un rassemblement organisé par les familles des otages retenus à Gaza, alors qu'un accord entre Israël et le Hamas prévoit sous peu leur libération, selon un correspondant de l'AFP.

Le mouvement islamiste palestinien doit libérer 48 otages – vivants et décédés – dans le cadre de cet accord en vertu duquel un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi.

Source: AFP

11.10.2025, 19:27 heures

Les émissaires américains Witkoff et Kushner en visite à Gaza

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus samedi dans la bande de Gaza, a indiqué en soirée l'armée israélienne, au deuxième jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Le chef d'état-major général, le lieutenant général Eyal Zamir, a effectué aujourd'hui une visite de terrain dans la bande de Gaza en compagnie de l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, de Jared Kushner et du chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper», a indiqué l'armée israélienne.

Source: AFP

11.10.2025, 19:22 heures

Pas de déploiement américain à Gaza

Le nouveau chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), Brad Cooper, a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la «stabilisation» de la situation. Il a assuré qu'aucun soldat américain ne serait déployé sur le territoire palestinien.

L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un «centre de coordination civilo-militaire» dirigé par le Centcom, qui «soutiendra la stabilisation du conflit».

La Maison Blanche a refusé de commenter des informations de presse concernant la présence de Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, aux côtés de l'amiral Cooper dans ce déplacement. La chaîne Fox News avait publié plus tôt une photo du conseiller en visite dans une base militaire israélienne à Gaza.

Un premier déploiement de 200 soldats américains

Un premier déploiement de 200 soldats américains doit arriver en Israël pour contribuer à la surveillance du cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël, conformément au plan de paix du président Donald Trump.

«Les fils et filles de l'Amérique en uniforme répondent à l'appel pour instaurer la paix au Moyen-Orient, en soutien aux directives du commandant en chef en ce moment historique», a écrit sur X Brad Cooper, nommé début août à la tête du Centcom. «Ce grand effort sera réalisé sans déploiement de troupes à Gaza», a-t-il ajouté.

L'armée américaine doit coordonner une force opérationnelle multinationale qui se déploiera à Gaza et qui comprendra probablement des troupes d'Égypte, du Qatar, de Turquie et des Émirats arabes unis.

Source: ATS

11.10.2025, 19:14 heures

Le Hamas s'attend à des négociations «plus complexes» pour la deuxième phase du plan Trump

Les négociations pour la deuxième phase du plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza seront «plus complexes», a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas à l'AFP.

«La deuxième phase des négociations nécessite des discussions plus complexes et ne sera pas aussi facile que la première phase», a déclaré Hossam Badran dans une interview à l'AFP. «Il y a beaucoup de complications et de difficultés, ce qui nécessite des négociations peut-être plus longues», a-t-il ajouté.

Source: AFP

11.10.2025, 19:11 heures

Le Hamas «repoussera l'agression» si la guerre reprend à Gaza

Le Hamas se défendra si le plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza échoue, a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.

Photo: keystone-sda.ch

«Nous espérons ne pas revenir (à la guerre), mais le peuple palestinien et les forces de la résistance vont certainement (...) utiliser toutes leurs capacités pour repousser l'agression si la bataille leur est imposée», a dit Hossam Badran dans une interview à l'AFP.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus