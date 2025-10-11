La légende de Hollywood Diane Keaton est décédée

Dernière mise à jour: il y a 41 minutes

Diane Keaton est décédée à l'âge de 79 ans. Photo: imago images/Ronald Grant

AFP Agence France-Presse

L'actrice américaine Diane Keaton, oscarisée en 1978 pour son rôle dans «Annie Hall», est décédée en Californie à l'âge de 79 ans, a annoncé samedi un porte-parole de la famille au magazine People. Aucune autre précision sur les circonstances de sa mort n'ont été révélées dans l'immédiat, a expliqué le magazine.

Diane Keaton avait fait ses débuts à Hollywood dans «Lune de miel aux orties», en 1970. Sa longue filmographie inclut un rôle dans «Le Parrain», où elle joue la femme d'Al Pacino, et de nombreux succès de Woody Allen, dont elle est restée l'amie après avoir longtemps été la compagne, la muse et l'actrice fétiche.

Des films jusqu'à passé 70 ans.

Son rôle-titre dans la comédie romantique «Annie Hall» du réalisateur new-yorkais la voit récompensée en 1978 de l'Oscar de la meilleure actrice. Trois autres nominations suivront, pour «Reds», film sorti en 1981, «Simples Secrets» (1996), et «Tout peut arriver» (2003).

L'actrice avait continué de jouer passé ses 70 ans, apparaissant notamment dans «Le Book Club» en 2018, où elle jouait un rôle de retraitée, tout comme dans «Poms» en 2019.

Dans un entretien à l'AFP à l'occasion de la sortie de ce dernier, Diane Keaton avait déclaré ne pas penser à la vieillesse ou à la retraite. «Et si jamais plus personne ne m'appelle (pour tourner), j'ai plein de hobbies qui me passionnent pour occuper mon temps», avait-elle affirmé.

Célibataire et heureuse!

Jamais mariée, mère de deux enfants adoptifs, elle avait dit également n'avoir aucun regret, y compris dans sa vie personnelle. «Je crois que je suis l'une des rares femmes célibataires de mon âge à avoir fait des films sans s'être mariée, peut-être que je suis une anomalie?», avait plaisanté l'actrice, qui a eu de longues histoires d'amour avec des stars comme Warren Beatty et Al Pacino.

«Je ne suis pas malheureuse!», avait-elle conclu. Pour son dernier rôle au cinéma, en 2024, Diane Keaton avait partagé l'affiche de «Summer Camp» avec Kathy Bates et Alfre Woodard.