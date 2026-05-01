AFP Agence France-Presse
Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi avoir passé des accords avec sept entreprises technologiques ouvrant l'accès à leurs modèles d'intelligence artificielle (IA) pour des opérations classifiées, selon un communiqué.
SpaceX, maison mère du laboratoire d'IA xAI, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft et la filiale d'Amazon AWS dédiée à l'informatique à distance (cloud) ont été retenus par le Pentagone, qui a écarté la start-up Anthropic, avec laquelle il est en contentieux.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Présenté par
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?