Le Pentagone a signé des accords avec sept géants technologiques pour accéder à leurs modèles d'IA dans des opérations classifiées. Anthropic, en litige avec le ministère, a été exclue.

Le Pentagone s’allie à sept géants de l’IA pour des opérations classifiées

Le Pentagone s’allie à sept géants de l’IA pour des opérations classifiées

AFP Agence France-Presse

Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi avoir passé des accords avec sept entreprises technologiques ouvrant l'accès à leurs modèles d'intelligence artificielle (IA) pour des opérations classifiées, selon un communiqué.

SpaceX, maison mère du laboratoire d'IA xAI, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft et la filiale d'Amazon AWS dédiée à l'informatique à distance (cloud) ont été retenus par le Pentagone, qui a écarté la start-up Anthropic, avec laquelle il est en contentieux.