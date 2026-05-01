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OpenAI, Google, Nvidia...
Le Pentagone s’allie à sept géants de l’IA pour des opérations classifiées

Le Pentagone a signé des accords avec sept géants technologiques pour accéder à leurs modèles d'IA dans des opérations classifiées. Anthropic, en litige avec le ministère, a été exclue.
Publié: 16:14 heures
Le Pentagone a conclu des accords avec sept entreprises pour l’usage d’IA classifiée.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi avoir passé des accords avec sept entreprises technologiques ouvrant l'accès à leurs modèles d'intelligence artificielle (IA) pour des opérations classifiées, selon un communiqué.

SpaceX, maison mère du laboratoire d'IA xAI, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft et la filiale d'Amazon AWS dédiée à l'informatique à distance (cloud) ont été retenus par le Pentagone, qui a écarté la start-up Anthropic, avec laquelle il est en contentieux.

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