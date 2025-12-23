La Russie et la Chine ont dénoncé mardi devant l'ONU le blocus naval américain contre le Venezuela, qualifiant l'action de «comportement de cowboy» et d'«ontimidation». Washington accuse Caracas de financer des activités criminelles avec ses ressources pétrolières.

A l'ONU, la Russie et la Chine fustigent la conduite des USA face au Venezuela

AFP Agence France-Presse

La Russie et la Chine ont fustigé la pression militaire et économique exercée par les Etats-Unis sur le Venezuela devant le Conseil de sécurité de l'ONU mardi, la qualifiant respectivement de «comportement de cowboy» et d'"intimidation». Les Etats-Unis, qui ont déployé à partir du mois d'août un important dispositif militaire dans les Caraïbes, ont récemment annoncé la mise en place d'un blocus naval autour du Venezuela contre des pétroliers qu'ils considèrent comme étant sous sanctions.

Donald Trump accuse le pays de se servir du pétrole, sa principale ressource, pour financer «le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements». Caracas dément toute implication dans le trafic de stupéfiants et assure que Washington cherche à renverser son président Nicolas Maduro pour s'emparer des réserves pétrolières vénézuéliennes, les plus grandes de la planète.

«Les actes commis par les Etats-Unis vont à l'encontre de toutes les normes fondamentales du droit international», a lancé mardi l'ambassadeur russe aux Nations unies, Vassili Nebenzia, qualifiant le blocus d'"acte d'agression flagrant». «La responsabilité de Washington est également évidente dans les conséquences catastrophiques de cette attitude de cowboy», a-t-il ajouté, lors d'une réunion d'urgence demandée par le Venezuela, avec le soutien notamment de la Russie et de la Chine.

«Actes d'unilatéralisme» dénoncés

«La Chine s'oppose à tous les actes d'unilatéralisme et d'intimidation et soutient tous les pays dans la défense de leur souveraineté et de leur dignité nationale», a pour sa part déclaré le représentant chinois, Sun Lei. «Les Etats-Unis feront tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger notre hémisphère, nos frontières et le peuple américain», leur a répondu l'ambassadeur Mike Waltz.

Ce dernier a réitéré les accusations du président américain à l'encontre du leader vénézuélien, disant que «Nicolas Maduro est un fugitif recherché par la justice américaine et le chef de l'organisation terroriste étrangère le 'Cartel de los Soles'». Le «Cartel des Soleils» est une organisation dont l'existence reste à démontrer, selon de nombreux experts, qui évoquent plutôt des réseaux de corruption permissifs envers les activités illicites.

Le gouvernement américain a porté à 50 millions de dollars de récompense pour toute information menant à l'arrestation de M. Maduro, fidèle allié de Vladimir Poutine, qu'il a notamment soutenu dès les premiers jours de l'offensive militaire russe en Ukraine.