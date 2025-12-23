DE
FR

«Comportement de cowboy»
A l'ONU, la Russie et la Chine fustigent la conduite des USA face au Venezuela

La Russie et la Chine ont dénoncé mardi devant l'ONU le blocus naval américain contre le Venezuela, qualifiant l'action de «comportement de cowboy» et d'«ontimidation». Washington accuse Caracas de financer des activités criminelles avec ses ressources pétrolières.
Publié: il y a 22 minutes
A l'ONU, la Chine a fustigé le comportement des Etats-Unis vis-à-vis du Venezuela (archives).
Photo: imago/Pacific Press Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Russie et la Chine ont fustigé la pression militaire et économique exercée par les Etats-Unis sur le Venezuela devant le Conseil de sécurité de l'ONU mardi, la qualifiant respectivement de «comportement de cowboy» et d'"intimidation». Les Etats-Unis, qui ont déployé à partir du mois d'août un important dispositif militaire dans les Caraïbes, ont récemment annoncé la mise en place d'un blocus naval autour du Venezuela contre des pétroliers qu'ils considèrent comme étant sous sanctions.

Donald Trump accuse le pays de se servir du pétrole, sa principale ressource, pour financer «le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements». Caracas dément toute implication dans le trafic de stupéfiants et assure que Washington cherche à renverser son président Nicolas Maduro pour s'emparer des réserves pétrolières vénézuéliennes, les plus grandes de la planète.

«Les actes commis par les Etats-Unis vont à l'encontre de toutes les normes fondamentales du droit international», a lancé mardi l'ambassadeur russe aux Nations unies, Vassili Nebenzia, qualifiant le blocus d'"acte d'agression flagrant». «La responsabilité de Washington est également évidente dans les conséquences catastrophiques de cette attitude de cowboy», a-t-il ajouté, lors d'une réunion d'urgence demandée par le Venezuela, avec le soutien notamment de la Russie et de la Chine.

«Actes d'unilatéralisme» dénoncés

«La Chine s'oppose à tous les actes d'unilatéralisme et d'intimidation et soutient tous les pays dans la défense de leur souveraineté et de leur dignité nationale», a pour sa part déclaré le représentant chinois, Sun Lei. «Les Etats-Unis feront tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger notre hémisphère, nos frontières et le peuple américain», leur a répondu l'ambassadeur Mike Waltz.

A lire aussi
Les Etats-Unis poursuivent un pétrolier vers le Venezuela
Blocus contre Caracas
Les Etats-Unis poursuivent un pétrolier en direction du Venezuela
Le Venezuela assure que la Russie lui a «réaffirmé son plein soutien»
Face au blocus américain
Le Venezuela assure que la Russie lui a «réaffirmé son plein soutien»

Ce dernier a réitéré les accusations du président américain à l'encontre du leader vénézuélien, disant que «Nicolas Maduro est un fugitif recherché par la justice américaine et le chef de l'organisation terroriste étrangère le 'Cartel de los Soles'». Le «Cartel des Soleils» est une organisation dont l'existence reste à démontrer, selon de nombreux experts, qui évoquent plutôt des réseaux de corruption permissifs envers les activités illicites.

Le gouvernement américain a porté à 50 millions de dollars de récompense pour toute information menant à l'arrestation de M. Maduro, fidèle allié de Vladimir Poutine, qu'il a notamment soutenu dès les premiers jours de l'offensive militaire russe en Ukraine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus