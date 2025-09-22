«Le Hamas n'aura aucun rôle dans le gouvernement», a insisté Mahmoud Abbas.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé lundi le Hamas à rendre les armes et condamné les attaques du mouvement palestinien du 7 octobre 2023 contre Israël, lors d'un discours par vidéo à l'ONU.
«Le Hamas n'aura aucun rôle dans le gouvernement, le Hamas et d'autres factions doivent rendre leurs armes à l'Autorité palestinienne», a insisté Mahmoud Abbas, privé de visa par les Etats-Unis pour assister à cette conférence sur la solution à deux Etats au siège de l'ONU à New York.
«Nous condamnons également les meurtres et la détention de civils, y compris les actes du Hamas le 7 octobre 2023», a-t-il ajouté, alors qu'Israël accuse depuis près de deux ans les responsables palestiniens de ne pas condamner ces attaques.
