Discours par vidéo à l'ONU
Le Hamas doit rendre les armes, insiste le président palestinien Mahmoud Abbas

Lors d’un discours en visioconférence à l’ONU lundi, le président palestinien Mahmoud Abbas a exhorté le Hamas à déposer les armes et a condamné les attaques menées contre Israël le 7 octobre 2023.
«Le Hamas n'aura aucun rôle dans le gouvernement», a insisté Mahmoud Abbas.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé lundi le Hamas à rendre les armes et condamné les attaques du mouvement palestinien du 7 octobre 2023 contre Israël, lors d'un discours par vidéo à l'ONU.

«Le Hamas n'aura aucun rôle dans le gouvernement, le Hamas et d'autres factions doivent rendre leurs armes à l'Autorité palestinienne», a insisté Mahmoud Abbas, privé de visa par les Etats-Unis pour assister à cette conférence sur la solution à deux Etats au siège de l'ONU à New York.

«Nous condamnons également les meurtres et la détention de civils, y compris les actes du Hamas le 7 octobre 2023», a-t-il ajouté, alors qu'Israël accuse depuis près de deux ans les responsables palestiniens de ne pas condamner ces attaques.

