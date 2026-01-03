ONG interdites à Gaza: le chef de l'ONU appelle Israël à revenir sur sa décision

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé vendredi Israël à revenir sur sa décision d'interdire l'accès à la bande de Gaza à de nombreuses organisations humanitaires internationales, selon un communiqué de son porte-parole.

Antonio Guterres, «très inquiet de l'annonce des autorités israéliennes de suspendre les opérations de plusieurs ONG internationales dans les territoires palestiniens occupés», «appelle cette mesure à être annulée», a indiqué Stéphane Dujarric.

Ces organisations internationales «sont indispensables pour le travail humanitaire vital et cette suspension risque de saper les fragiles progrès faits pendant le cessez-le-feu» à Gaza, a-t-il ajouté. «Cette annonce s'ajoute à de précédentes restrictions qui ont déjà ralenti l'entrée cruciale de nourriture, d'équipements médicaux et d'hygiène et d'abris à Gaza. Cette récente décision va encore exacerber la crise humanitaire que subissent les Palestiniens», a-t-il déploré.

Source: AFP



