Une importante intervention a eu lieu tôt le matin à Munich en raison de plusieurs détonations et un immeuble en feu. Une personne est décédée mais la confusion règne sur place. L'Oktoberfest est fermée au moins jusqu'à 17h.

Des détonations et un immeuble en feu sèment la panique à Munich

Des détonations et un immeuble en feu sèment la panique à Munich

1/5 Une grosse opération de police a eu lieu dans le nord de Munich. Photo: KEYSTONE

Panique mercredi matin à Munich En cause: une alerte à la bombe liée à une explosion et un incendie dans le nord de Munich. Une opération d'envergure est en cours à Feldmoching-Hasenbergl depuis mercredi matin, après que des habitants ont signalé de violentes détonations et des flammes dans un immeuble résidentiel.

Une porte-parole de la police munichoise a déclaré mercredi qu'un homme retrouvé grièvement blessé par balle non loin du lieu de l'incendie, au bord du lac Lerchenauer See, était décédé. Selon les informations de «Bild», le bâtiment en question serait la maison d'habitation du défunt et de ses parents.

La police et les pompiers sont intervenus vers 4h40 pour un incendie et des détonations dans le nord de Munich. Comme l'a indiqué la porte-parole de la police, les enquêteurs sont partis du principe qu'une dispute familiale était à l'origine des faits.

Personne disparue

Selon le journal «Welt», le maire de Munich, Dieter Reiter, a évoqué une «alerte à la bombe avérée» contre l'Oktoberfest. La police enquête actuellement pour déterminer si l'incident survenu au lac de Lerchenau est lié à l'Oktoberfest. Par conséquent, le site du festival, situé sur la Theresienwiese, restera fermé jusqu'à 17h au moins.

«Nous ne pouvons pas prendre le risque d'ouvrir l'Oktoberfest», a déclaré Dieter Reiter lors de la réunion plénière du conseil municipal mercredi matin. «Des recherches sont actuellement en cours dans les zones réglementées autour du site du festival», a indiqué la police sur X.

On ne sait pas encore combien de personnes se trouvaient dans la maison. Une personne est actuellement portée disparue et recherchée, mais elle ne devrait pas représenter de danger. Selon les pompiers, les travaux d'extinction n'étaient pas encore terminés mercredi matin. Une école secondaire est restée fermée pour l'intervention. Des routes ont été bloquées autour du lieu d'intervention. La police et les pompiers ont déployé un important dispositif sur place.

L'Oktoberfest est provisoirement fermée mercredi

Comme l'écrit «Bild», la police examine actuellement un lien avec l'Oktoberfest. «Actuellement, nous enquêtons dans toutes les directions. Les liens possibles avec d'autres lieux à Munich sont examinés, y compris la Theresienwiese», écrit la police munichoise.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Comme l'écrit le journal «Welt», le maire aurait même fait état d'une «menace d'explosif vérifiée» contre l'Oktoberfest. L'ouverture de l'Oktoberfest est donc retardée et le site resterait fermé jusqu'à 17 heures. La situation est extrêmement confuse sur place.

Développement suit