Shein pourrait être interdit en France si des poupées sexuelles d'apparence enfantine étaient à nouveau vendues. C'est ce qu'a déclaré Roland Lescure lundi.

Shein a prévu d'ouvrir mercredi son tout premier magasin physique pérenne au BHV, historique grand magasin de Paris. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a indiqué lundi qu'il demanderait l'interdiction d'accès de Shein en France s'il vendait à nouveau des poupées sexuelles à caractère pédopornographique, que le géant asiatique de l'e-commerce a assuré avoir retirées de sa plateforme de vente. «Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français», a déclaré Roland Lescure sur BFMTV et RMC.

«Pour des actes terroristes, pour le trafic de stupéfiant et pour des objets pédopornographiques, le gouvernement est en droit de demander l'interdiction de l'accès au marché français», «si on a des comportements répétés ou si les objets en question ne sont pas retirés dans les 24 heures», a-t-il précisé. «Ces objets horribles, ils sont illégaux» et «il y aura une enquête judiciaire», a-t-il indiqué.

«Pas les moyens de lutter contre ça»

La Répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé samedi avoir signalé à la justice la vente de «poupées sexuelles d'apparence enfantine» après avoir constaté leur présence sur le site de Shein, qui a prévu d'ouvrir mercredi son premier magasin physique pérenne à Paris. Roland Lescure a toutefois reconnu que la loi française pouvait être contournée par le recours à un système de type VPN. «La France n'a pas les moyens de lutter contre ça à ce stade», a-t-il concédé.

Entreprise aux racines chinoises qui a conquis le marché mondial de la mode éphémère (fast fashion), Shein s'est implantée progressivement dans le paysage du commerce en ligne depuis son arrivée en France en 2015. Elle est régulièrement accusée de concurrence déloyale, de pollution environnementale ou de conditions de travail indignes.

Un magasin à Paris

Suscitant un tollé, Shein a prévu d'ouvrir mercredi son tout premier magasin physique pérenne au BHV, historique grand magasin de Paris, dans un espace de plus de 1000 m2. «Je suis passé rue de Rivoli ce week-end, et j'ai vu les oriflammes de Shein tout au long de la devanture»: «c'est de la provoc», a jugé Roland Lescure.

Dominique Schelcher, le PDG de Coopérative U, a dit espérer sur X que «la découverte de poupées à caractère pédopornographique sur le site Shein par la DGCCRF va conduire à la FERMETURE en bonne et due forme du site par les autorités au plus vite». Il a appelé le BHV à renoncer à ce projet.



