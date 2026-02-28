Les tensions augmentent dans le Golfe après une opération militaire américaine contre l'Iran. Un missile a frappé une base au Bahreïn, et d'autres installations pourraient être visées.

L'opération militaire lancée par les Etats-Unis samedi contre l'Iran a déjà provoqué un tir de missile contre une base américaine au Bahreïn, l'une des nombreuses installations du Pentagone dans la région susceptibles de subir des frappes de représailles de Téhéran.

Bahreïn

Le petit royaume du Golfe abrite une importante base navale, siège de la Cinquième flotte de la marine américaine. C'est cette base qui a été frappée samedi par une «attaque de missile», selon les autorités de Bahreïn.

Ce port en eaux profondes de Bahreïn peut accueillir les plus grands navires militaires américains, comme les porte-avions. La marine américaine utilise cette base depuis 1948. Plusieurs navires américains ont leur port d'attache à Bahreïn, notamment des bâtiments antimines, des navires de soutien logistique et des vedettes d'intervention rapide des gardes-côtes.

Qatar

Samedi, des explosions ont été entendues près de la base américaine d'Al-Udeid au Qatar, la plus grande de la région. En plus de plusieurs centres de commandement, elle accueille des avions de combat et des moyens de transport aérien, de ravitaillement en vol et de renseignement. L'Iran avait déjà tiré des missiles sur Al-Udeid en juin à la suite des frappes américaines visant des installations nucléaires iraniennes.

Irak

Les États-Unis ont déployé des troupes dans la région autonome kurde d'Irak dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe État islamique, mais leur mission devrait prendre fin d'ici septembre, conformément à un accord entre Washington et Bagdad. Les forces américaines ont déjà achevé leur retrait des autres installations situées en Irak – dont le gouvernement est un proche allié de l'Iran, mais aussi un partenaire stratégique de Washington – en vertu du même accord.

Les forces américaines en Irak et en Syrie ont été à plusieurs reprises la cible de combattants pro-iraniens après le déclenchement de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza en octobre 2023. Washington avait riposté par de lourdes frappes sur des cibles liées à Téhéran, et les attaques ont depuis globalement cessé.

Koweït

Le Koweït héberge plusieurs bases américaines, notamment le Camp Arifjan, qui accueille le quartier général avancé de la composante armée de terre du Centcom, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. L'armée américaine dispose également de stocks de matériel prépositionnés dans le pays. La base aérienne Ali al-Salem accueille une escadre logistique et des drones d'attaques MQ-9 Reapers.

Emirats arabes unis

Les Etats-Unis disposent, sur la base aérienne d'Al-Dhafra aux Emirats arabes unis, d'une importante escadre expéditionnaire aérienne qui inclut des drones MQ-9 Reapers. Des avions de combat y sont parfois de passage.

Syrie

Les Etats-Unis ont maintenu depuis des années une présence militaire dans une série d'installations en Syrie dans le cadre des efforts internationaux contre le groupe jihadiste Etat islamique. Mais ces troupes sont en train d'être retirées du pays, et ce retrait devrait être bouclé d'ici un mois, ont récemment indiqué à l'AFP plusieurs sources.



