«Plus optimiste qu'il y a une semaine»
Le Groenland attend des résultats du dialogue avec les Etats-Unis

Le Groenland attend des résultats concrets des discussions avec les Etats-Unis, dit son Premier ministre. Copenhague et Nuuk refusent tout transfert de souveraineté malgré les propositions de Donald Trump
Le Groenland attend des «résultats concrets» du dialogue engagé avec les Etats-Unis, a dit lundi le chef du gouvernement de l'immense île arctique, convoitée par l'administration américaine, lors de l'ouverture de la session d'hiver du Parlement groenlandais.

«Le dialogue est engagé, et le Naalakkersuisut (le gouvernement groenlandais) va oeuvrer avec détermination pour qu'il aboutisse à des résultats concrets», a dit devant l'Inatsisartut, le premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen. La première réunion du groupe de travail sur la question groenlandaise s'est tenue le 28 janvier à Washington. Elle rassemblait des hauts-fonctionnaires danois, groenlandais et américains.

Le lendemain, le ministre des affaires étrangères danois Lars Lokke Rasmussen a affirmé que «cela s'est bien passé, dans une atmosphère et un ton très constructifs». «Je suis légèrement plus optimiste aujourd'hui (jeudi) qu'il y a une semaine», avait-il encore assuré.

Pour Nielsen, qui a rencontré, avec la première ministre danoise, les dirigeants français et allemand, les discussions avec l'administration Trump doivent avoir lieu parallèlement au renforcement du «dialogue étroit avec les pays occidentaux» et de la coopération avec l'Union européenne.

«Nous ne sommes pas seuls, et nous sommes protégés. Tous les pays de l'UE nous soutiennent», a-t-il souligné. Et de rappeler, comme à chaque fois que revenait la proposition du président Donald Trump de prendre le contrôle du territoire autonome danois, que «le Groenland (...) ne peut ni s'acheter ni se vendre». Danemark et Groenland refusent tout transfert de souveraineté.

Grave crise

Les pourparlers entre le Danemark, le Groenland et les Etats-Unis interviennent après que Donald Trump a renoncé à s'emparer par la force de l'île arctique, membre de l'Otan. Les menaces du président américain concernant le Groenland ont provoqué une des crises les plus graves de l'histoire de l'Alliance atlantique, depuis sa création en 1949.

Le dirigeant américain a toutefois indiqué avoir conclu un «cadre» en vue d'un accord avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, en marge du Forum économique mondial de Davos. Peu de détails concrets ont filtré sur son contenu.

