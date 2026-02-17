Mardi à Genève, l'Iran a proposé un moratoire de 3 ans sur l'enrichissement d'uranium, mais pas l'arrêt total. Les pourparlers indirects ont été facilités par Oman, en pleine tension dans le Golfe.

L'Iran offre des concessions aux Etats-Unis sur le nucléaire

L'Iran a offert depuis Genève plusieurs concessions aux Etats-Unis sur son programme nucléaire. Mardi, en pleines tensions dans le Golfe, Téhéran a proposé un moratoire de trois ans sur l'enrichissement d'uranium, mais pas le renoncement souhaité par Washington.

Les discussions indirectes, les secondes après celles de Mascate le 6 février, ont à nouveau été facilitées par Oman. Pendant environ trois heures, ces pourparlers indirects par l'entremise du ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Busaidi, ont eu lieu à la résidence de l’ambassadeur du sultanat auprès de l’ONU à Cologny (GE).

Selon des sources officielles iraniennes, l'Iran propose également d'exporter une partie de son stock d'uranium enrichi dans des pays comme la Russie. Et d'oeuvrer à des accords économiques avec les Etats-Unis. Washington n'avait pas réagi dans l'immédiat, sa délégation entamant ensuite des pourparlers avec l'Ukraine et la Russie.

Un discours cet après-midi

Lundi soir, le président américain Donald Trump avait remis un coup de pression sur Téhéran. Il a mis en garde les autorités iraniennes en cas d'absence d'accord. Ses émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff devaient tenter d'obtenir des engagements de l'Iran sur son stock d'uranium enrichi. Israël souhaite de son côté non seulement le déplacement de ces substances dans un autre pays, mais le démantèlement de toute infrastructure qui pourra les fabriquer.

Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi souhaite un arrangement rapide en échange une levée des sanctions américaines. Il doit s'exprimer dans l'après-midi devant la Conférence du désarmement (CD) à Genève. Ces discussions ont été menées alors que l'Iran a tiré plusieurs missiles lors d'un exercice dans le détroit d'Ormouz et que Washington continue son déploiement dans la région. L'ayatollah Ali Khamanei a estimé que les Etats-Unis ne détruiront pas la République islamique.