Washington annonce un accord avec Novartis, Roche et d’autres géants de la pharma pour réduire les prix des médicaments aux Etats-Unis. En échange, l’administration Trump promet des allègements potentiels sur de futurs droits de douane.

Trump arrache un accord avec les géants de la pharma suisse!

ATS Agence télégraphique suisse

Novartis a conclu un accord avec le gouvernement américain visant à faire baisser le prix des médicaments aux Etats-Unis. En contrepartie, Novartis bénéficiera d'un allègement douanier sur trois ans aux Etats-Unis.

Dans le cadre de cet accord, Novartis s'est «volontairement engagé», selon un communiqué publié vendredi soir, à mettre en œuvre plusieurs mesures visant à soutenir les priorités du gouvernement américain en matière de prix des médicaments. Cela comprend notamment la mise sur le marché de futurs médicaments à des prix comparables dans les pays à hauts salaires.

En outre, Novartis souhaite en place des plates-formes «Direct-to-Patient» pour certains médicaments, qui seront accessibles via une plate-forme gouvernementale américaine. Le groupe prévoit également se porter candidat à un programme visant à améliorer l'accès aux médicaments dans le cadre du programme américain Medicaid.

Investissements massifs

«Cet accord s'inscrit dans la continuité de notre partenariat de longue date avec le gouvernement américain pour faire progresser le développement et la production de traitements innovants pour les patients aux Etats-Unis», a déclaré Vas Narasimhan, CEO de Novartis, cité dans le communiqué et présent lors de la conférence de presse de Donald Trump. Le groupe se dit déterminé à collaborer avec les gouvernements du monde entier afin que l'innovation soit évaluée de manière appropriée et que les médicaments parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

Au début de l'année, Novartis avait déjà annoncé son intention d'investir 23 milliards de dollars dans le développement de ses infrastructures de recherche et de production aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années. Depuis, l'entreprise a notamment annoncé la construction d'un centre de recherche biomédicale de 1,1 milliard de dollars à San Diego, lancé la construction d'un nouveau centre de production en Caroline du Nord et fait avancer la création des sites de production de radioligands thérapeutiques prévus en Californie, en Floride et au Texas.

Innovation biopharmaceutique

Genentech, filiale de Roche, a aussi conclu un accord avec le gouvernement américain visant à réduire le coût des médicaments sur ordonnance tout en encourageant d'autres pays riches à mieux récompenser les innovations biopharmaceutiques. Selon le communiqué publié vendredi soir, l'accord prévoit que le portefeuille de produits contre la grippe de Genentech sera désormais disponible via la plateforme gouvernementale TrumpRx.gov ainsi que sur le programme «Direct-to-Patient» récemment lancé par l'entreprise. L'objectif est ainsi de faciliter l'accès à certains médicaments.

Parallèlement, Genentech a réaffirmé son engagement à investir aux Etats-Unis, notamment dans la production, les infrastructures et la recherche ainsi que le développement. L'accord s'appuie sur l'investissement de 50 milliards de dollars récemment annoncé pour les années à venir ainsi que sur le lancement de la construction d'une nouvelle usine de production en Caroline du Nord.

En contrepartie, le gouvernement américain exempte de droits de douane le portefeuille de produits de Genentech. Cela doit permettre à l'entreprise de poursuivre ses investissements et de continuer à développer ses capacités de production aux Etats-Unis. «Cet accord souligne les efforts du gouvernement américain pour maîtriser les coûts des médicaments sans compromettre les investissements et l'innovation dans le secteur biopharmaceutique», précise le communiqué.