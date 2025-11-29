DE
FR

Nouveau recours déposé
Bolsonaro tente encore d’annuler son verdict de 27 ans de prison

La défense de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a déposé vendredi un recours en «nullité» du procès pour coup d'Etat, après sa condamnation à 27 ans de prison. Le dirigeant d'extrême droite purge sa peine depuis mardi dans les locaux de la police à Brasilia.
Publié: il y a 37 minutes
Jair Bolsonaro purge sa peine depuis mardi dans les locaux de la police à Brasilia (archives).
Photo: Luis Nova
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La défense de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a déposé vendredi un recours en nullité contre le procès pour coup d’Etat qui l’a condamné à 27 ans de prison. Il purge sa peine depuis mardi dans les locaux de la police à Brasilia. Trois jours après que la cour suprême du Brésil a ordonné à Bolsonaro de débuter son quantum de peine, ses avocats demandent «l'annulation de la procédure pénale» et son «acquittement», dans un document auquel l'AFP a eu accès.

Après un premier appel rejeté au début novembre, la cour suprême a cependant déjà considéré que tous ses recours étaient épuisés, une thèse contestée par la défense. L'ancien président, âgé de 70 ans, était assigné à résidence depuis début août, mais a été placé en détention provisoire samedi pour «risque élevé de fuite» après avoir tenté de brûler son bracelet électronique avec un fer à souder.

«Une leçon de démocratie»

La défense de Bolsonaro nie qu'il ait tenté de s'évader et a affirmé que l'incident était dû à un état de «confusion mentale» induit par des médicaments, une explication rejetée par la haute cour. En septembre, la cour suprême l'a déclaré coupable d'avoir été le chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après la victoire du président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, lors du scrutin d'octobre 2022.

A lire aussi
Jair Bolsonaro commence à purger sa peine de 27 ans de prison
Tous les recours épuisés
Jair Bolsonaro commence à purger sa peine de 27 ans de prison
La Cour suprême vote pour maintenir Bolsonaro en détention provisoire
Après sa tentative de fuite
La Cour suprême vote pour maintenir Bolsonaro en détention provisoire

Selon l'accusation, ce projet de coup d'Etat, qui prévoyait jusqu'à l'assassinat de Lula, n'a pas été concrétisé en raison du manque de soutien du haut commandement militaire. Cinq de ses anciens collaborateurs, parmi lesquels plusieurs généraux et ex-ministres, ont également commencé mardi à purger leur peine de 19 à 26 ans de prison.

Mercredi, Lula a estimé que le Brésil a «donné au monde une leçon de démocratie». «Pour la première fois en 500 ans dans l'histoire de ce pays, quelqu'un est emprisonné pour tentative de coup d'Etat», a-t-il déclaré. Jair Bolsonaro est le quatrième ancien président brésilien à se retrouver incarcéré depuis la fin de la dictature militaire (1964-1985).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus