Trump s'est lancé dans une guerre contre l'Université de Harvard. Photo: keystone-sda.ch

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

L’administration Trump prévoit une prochaine mesure drastique contre l’Université Harvard, comme le rapporte le «New York Times». Selon une lettre envoyée mardi aux agences fédérales, tous les contrats gouvernementaux restants avec Harvard seront résiliés. La valeur estimée de ces contrats est d’environ 100 millions de dollars.

Le document, que le quotidien américain a pu consulter, demande également aux autorités de rechercher des «fournisseurs alternatifs» pour les services futurs. Cette mesure marque la fin de la relation commerciale de longue date entre le gouvernement américain et la célèbre université.

Le mois dernier, des subventions et des contrats d’une valeur d’environ 3,2 milliards de dollars ont été gelés. De plus, le gouvernement tente d’empêcher les étudiants internationaux de s’inscrire à l’université. La lettre, datée du 27 mai, provient de la General Services Administration des États-Unis et devrait être remise aux autorités fédérales mardi matin.