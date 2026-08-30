Le roi Harald V est mort à 89 ans, après 35 ans de règne marqué par une monarchie moderne et populaire. Son fils Haakon VIII lui succède et rend hommage à un souverain apprécié, dans un pays en plein deuil.

La Norvège en deuil rend hommage au roi Harald V

La Norvège en deuil rend hommage au roi Harald V

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le nouveau roi Haakon VIII a rendu hommage à son père Harald lors d'un office religieux près d'Oslo. Des cérémonies ont aussi eu lieu dans plusieurs églises du pays.

Mort à 89 ans après 35 ans de règne, Harald V était très populaire auprès des Norvégiens. Il incarnait une monarchie moderne et ouverte.

La famille royale traverse toutefois une période difficile, entre problèmes de santé et scandales. La reine Mette-Marit est malade, tandis que son fils Marius a été condamné pour deux viols.

AFP Agence France-Presse

Le nouveau souverain de Norvège Haakon VIII a rendu hommage dimanche à son père le roi Harald, mort deux jours plus tôt, lors d'un office religieux, tandis que des cérémonies étaient organisées à travers le pays en sa mémoire.

Le roi Haakon, 53 ans, et la famille royale sont arrivés à l'église d'Asker, au sud d'Oslo, peu avant le début de la cérémonie à 11H00 (09H00 GMT). Des Norvégiens s'étaient massés devant l'édifice dans l'espoir d'apercevoir le nouveau souverain.

Le défunt roi jouissait d'une immense popularité, malgré la série de scandales qui avaient éclaboussé sa famille sur la fin de son règne de 35 ans.

Des cérémonies commémoratives étaient prévues dans des églises à travers le pays. Devant la cathédrale d'Oslo, où le gouvernement assistait à l'office, des centaines de personnes ont commencé à faire la queue dans la matinée pour tenter d'obtenir une place.

Dans la file d'attente, Aud Ragnhild Skar, enseignante à l'université d'Oslo, a confié à l'AFP qu'il lui semblait «naturel» de participer à la cérémonie.

Un roi «bien-aimé»

«Le décès du roi Harald m'a profondément touchée. J'ai ressenti le besoin de faire partie de la communauté et de partager le chagrin causé par son décès», a expliqué Aud Ragnhild Skar.

Egalement dans la file d'attente, l'infirmière Sissel Engedal a décrit Harald comme «un roi très marquant, important et bien-aimé».

Sans attendre les funérailles royales, dont la date n'a pas été annoncée et qui marqueront la fin du deuil national, le nouveau souverain prêtera serment d'allégeance à la Constitution mardi.

Il ne devrait pas être couronné, pratique abolie en 1908, mais pourrait choisir, comme son père et grand-père, de faire bénir son règne lors d'une cérémonie en la cathédrale de Trondheim, où les rois norvégiens ont été couronnés entre 1814 et 1906.

Harald V, monté sur le trône en 1991, était perçu comme l'incarnation d'une Norvège ouverte et tolérante et salué pour avoir dirigé une monarchie moderne et modeste.

«Avant tout, tu étais une personne restée fidèle à tes valeurs et dévouée à tes devoirs», a déclaré le roi Haakon à propos de son père, lors de son premier discours public, diffusé samedi à la télévision nationale.

Une année mouvementée

Le nouveau souverain a également dit avoir été «profondément ému de voir toutes ces personnes, ces bougies, ces messages et ces fleurs remplir la place du Palais».

«Nous sommes en deuil, mais en même temps, le fait de voir que tant de personnes partagent notre peine nous apporte réconfort et force», a-t-il témoigné.

Hospitalisé depuis le 17 août, Harald souffrait d'une anémie hémolytique, une maladie du sang provoquée par une destruction anormalement rapide des globules rouges et qui entraîne fatigue et essoufflement.

Depuis plusieurs années, il était confronté à de multiples problèmes de santé, qui l'avaient contraint à réduire ses engagements officiels. Mais il a toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement.

Ces derniers mois ont été mouvementés pour la famille royale norvégienne. La reine Sonja, également âgée de 89 ans, avait elle-même été brièvement hospitalisée en mai en raison de problèmes cardiaques.

La santé de la nouvelle reine Mette-Marit suscite aussi des inquiétudes. Âgée de 53 ans et atteinte d'une maladie pulmonaire incurable, elle a reçu une greffe des poumons en juin.

Mette-Marit par ailleurs sous le feu des critiques pour ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Son fils, Marius Borg Hoiby, né d'une précédente relation, a de son côté été condamné en juin à quatre ans de prison pour deux viols, une peine dont il a fait appel.