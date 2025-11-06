Le Maharashtra, en Inde, sera le premier Etat à déployer le réseau Starlink d'Elon Musk. Cette collaboration vise à maintenir l'avance de l'Etat en matière d'infrastructures numériques satellitaires, selon le ministre en Chef Devendra Fadnavis.

L’Inde lance le réseau Starlink d’Elon Musk dans le Maharashtra. Photo: NurPhoto via Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'Etat du Maharashtra en Inde, où se situe la capitale financière Bombay, sera le premier à déployer le réseau de télécommunications et d'accès à internet par satellite Starlink du multimilliardaire américain Elon Musk, a annoncé le ministre en Chef. La décision de New Delhi d'ouvrir son marché au réseau Starlink, propriété de SpaceX, avait fait l'objet de vifs débats politiques dans le pays, notamment autour de ses tarifs notamment.

L'Inde, qui devrait compter plus de 900 millions d'utilisateurs d'Internet d'ici la fin de l'année, a accordé le 1er juin une licence d'exploitation au réseau Starlink repose sur une constellation de plus de 6000 satellites déployés en orbite basse. Le Maharashtra est «prêt à devenir le premier Etat indien à collaborer officiellement avec Starlink», a déclaré mercredi soir le ministre en Chef de cet Etat, Devendra Fadnavis, sur la plateforme X, propriété d'Elon Musk.

Nombreux projets d'expansion

«Cette collaboration vise à garantir que l'Etat conserve une longueur d'avance sur l'Inde en matière d'infrastructures numériques basées sur les satellites», précise le communiqué. En mars, les plus grands fournisseurs de services de télécommunication du pays – Jio Platforms, propriété du milliardaire indien Mukesh Ambani, et son rival Bharti Airtel – avaient annoncé des accords avec Starlink en Inde pour offrir internet à leur clients.

Lauren Dreyer, vice-présidente des opérations commerciales de Starlink, a affirmé être «enthousiaste» à l'idée de contribuer à la vision numérique de l'Inde. «Nous sommes impatients de connecter les écoles, les établissements médicaux et dans les régions les plus reculées et isolées, une fois que Starlink aura obtenu les autorisations définitives», a déclaré Lauren Dreyer dans un communiqué. Les géants de la technologie, désireux de capter l'immense marché de la cinquième économie mondiale, ont multiplié cette année les annonces concernant leur expansion dans le pays.

Google en concurrence?

Google a annoncé mi-octobre qu'il allait investir 15 milliards de dollars pour construire dans le sud de l'Inde un centre géant dédié à l'intelligence artificielle (IA), un projet qui confirme l'attrait des géants du secteur pour le pays le plus peuplé de la planète.

Les entreprises américaines Anthropic et OpenAI prévoient toutes deux d'ouvrir des bureaux en Inde, tandis que Perplexity a annoncé en juillet un partenariat majeur avec le géant indien des télécoms Airtel.