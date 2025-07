L'Inde et les Etats-Unis ont lancé mercredi le satellite NISAR pour observer les changements terrestres et glaciaires. Ce puissant outil permettra d'anticiper les risques naturels et humains en détectant des modifications infimes de la surface terrestre.

L'Inde et les Etats-Unis ont lancé mercredi le satellite NISAR pour observer les changements terrestres et glaciaires. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un puissant satellite, développé par l'Inde et les Etats-Unis, a été lancé mercredi pour répertorier les changements terrestres et glaciers infimes afin d'anticiper les risques naturels et ceux causés par l'homme. Baptisé NISAR, le satellite a décollé à 17H40 heure locale (12H10 GMT) du centre spatial de Satish Dhawan, sur la côte sud-est de l'Inde.

La retransmission en direct de l'événement a montré les membres de l'équipe applaudir et se serrer dans les bras après le décollage. Des écoliers étaient également venus assister au lancement. Très attendue par les scientifiques, cette mission est considérée comme une étape importante dans le renforcement des relations entre l'Inde de Narendra Modi et les Etats-Unis de Donald Trump.

Elle a pour objectif de cartographier «la surface de notre planète» et «ses changements constants et significatifs», a déclaré Karen St. Germain, à la tête du département des sciences de la Terre de la Nasa, l'agence spatiale américaine. «Certains changements se font lentement. D'autres brusquement. Certains sont conséquents, quand d'autres sont subtils», a-t-elle souligné.

Observer la fonte des glaciers

Avec la capacité de détecter ces changements infimes, de l'ordre d'un centimètre, les scientifiques seront en mesure de détecter les signes avant-coureurs de catastrophes naturelles et d'origine humaine, comme des tremblements de terre, des glissements de terrain, des éruptions volcaniques ou encore le vieillissement d'infrastructures comme des barrages ou des ponts.

«Nous observerons la formation de la terre et le mouvement, le gonflement, la transformation et la fonte des glaciers de montagne et des calottes glaciaires qui recouvrent le Groenland et l'Antarctique. Et, bien sûr, nous verrons aussi les feux de forêts», a souligné Karen St. Germain, qualifiant le NISAR de «radar le plus sophistiqué» que les Etats-Unis aient jamais construit.

Equipé d'une antenne parabolique de 12 mètres qui se déploiera dans l'espace, le satellite photographiera près de la totalité de la surface terrestre et ses surfaces glaciaires deux fois tous les 12 jours, depuis ses 747 kilomètres d'altitude.

L'Inde fait des pas de géant

L'Inde souhaite notamment étudier ses zones côtières en suivant leur évolution annuelle. Les données permettront également d'orienter les politiques agricoles en cartographiant les cultures, en surveillant la santé des plantes et l'humidité des sols.

La Nasa et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont partagé la charge de travail, construisant chacun des composants du satellite, avant de le tester dans le sud de l'Inde. La Nasa a contribué au projet à hauteur de 1,2 milliard de dollars, quand l'ISRO a dépensé environ 90 millions de dollars. Le programme spatial indien a considérablement évolué ces dernières années, en plaçant notamment une sonde en orbite autour de Mars en 2014 et en posant un robot et un rover sur la Lune en 2023.

L'Inde a aussi envoyé pour la première fois un astronaute, Shubhanshu Shukla, séjourner dans la Station spatiale internationale (ISS), une étape clé vers sa première mission habitée indépendante, prévue pour 2027 dans le cadre du programme Gaganyaan («vaisseau céleste»).