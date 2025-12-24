Sept fidèles sont morts mercredi lors d'une explosion dans une mosquée de Maiduguri, au nord-est du pays. Aucun groupe armé n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de cet attentat à la bombe.

Un explosion dans une mosquée fait sept morts au Nigéria

Une explosion dans une mosquée de la ville nigériane de Maiduguri (nord-est), a tué sept fidèles mercredi, ont indiqué un chef d'une milice anti-djihadiste et des témoins. Aucun groupe armé n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de cet attentat à la bombe.

Maiduguri est la capitale de l'Etat de Borno, théâtre depuis des années d'une insurrection menée par les groupes djihadistes Boko Haram et sa branche Etat islamique en Afrique de l'Ouest. Selon des témoins, la bombe a explosé à l'intérieur d'une mosquée bondée du marché Gamboru de la ville, alors que les fidèles musulmans s'étaient rassemblés pour la prière du soir.

L'un des responsables de la mosquée a fait état de huit morts, bien que les autorités n'aient pas encore communiqué le nombre de victimes. La milice Babakura Kolo a affirmé que sept personnes avaient été tuées, ajoutant soupçonner que la bombe avait été placée à l'intérieur de la mosquée et avait explosé au milieu de la prière. Le nombre de blessés n'était pas immédiatement connu.

Maiduguri est revenue au calme

Le Nigeria est en proie à une insurrection djihadiste depuis 2009. Selon l'ONU, le conflit a fait au moins 40'000 morts et déplacé environ deux millions de personnes dans le nord-est du pays. Bien que la violence ait diminué depuis dix ans, elle s'est propagée aux pays voisins, le Niger, le Tchad et le Cameroun.

Autrefois théâtre de fusillades et d'attentats à la bombe, Maiduguri, est calme depuis quelques années. La dernière attaque majeure remonte à 2021. Mais les souvenirs du conflit sont toujours présents avec des pick-ups militaires traversant quotidiennement la ville. Les postes de contrôle sont toujours en place le soir.

En revanche, dans les campagnes, l'insurrection continue de faire rage, les analystes mettant en garde contre une recrudescence de la violence djihadiste cette année.