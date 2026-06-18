DE
FR

Possible attaque jihadiste
Des tirs entendus à l'aéroport de Niamey au Niger

Des tirs ont été entendus jeudi matin à l’entrée de l’aéroport international de Niamey, au Niger. Une possible nouvelle attaque jihadiste, après celle de janvier revendiquée par le groupe Etat islamique.
Publié: il y a 47 minutes
Des tirs ont été entendus jeudi matin à l’entrée de l’aéroport international de Niamey, au Niger.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des tirs étaient entendus jeudi matin à l'entrée de l'aéroport international de la capitale nigérienne Niamey, selon des riverains, une possible nouvelle attaque jihadiste, après celle revendiquée par le groupe Etat islamique fin janvier. Le Niger est dirigé depuis près de trois ans par une junte qui peine à endiguer les violences jihadistes qui frappent le pays.

Fin janvier, l'aéroport de Niamey ainsi que la base militaire attenante avaient été pris pour cible pendant plusieurs heures par une attaque d'ampleur repoussée par l'armée nigérienne et ses partenaires russes. «J'ai entendu les premiers coups de feu à 06h (05h GMT). Les tirs proviennent de la grande porte d'entrée de l'aéroport», a indiqué à l'AFP un riverain joint par téléphone, évoquant «une attaque terroriste».

Vers 08h (07h GMT) les coups de feu se poursuivaient selon cette source, tandis qu'un autre habitant de la zone a confirmé que les tirs venaient de l'entrée principale de l'aéroport, au niveau d'un poste de contrôle et de fouille. Sur les réseaux sociaux, des publications évoquent des tirs à l'arme lourde et indiquent que la zone de l'aéroport était bouclée par un fort dispositif sécuritaire, jeudi matin.

«Faille»

L'attaque du 29 janvier avait marqué les esprits au Niger, l'aéroport de la capitale étant frappé pour la première fois par les jihadistes. Elle avait fait quatre blessés et de nombreux dégâts matériels, selon les autorités.

Le général Abdourahamane Tiani, chef du régime militaire issu d'un coup d'Etat en juillet 2023, avait évoqué «une faille dans le dispositif» qui «a permis l'attaque», dont «l'objectif était de détruire toutes les capacités aériennes» de l'armée. Ces dernières semaines, le régime avait lancé une grande campagne de destructions de quartiers autour de l'aéroport pour se protéger du «risque terroriste».

D'autres mesures de sécurité ont été prises: à l'aéroport, le mur de clôture a été rallongé et plus de 350 caméras ont été installées à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte. Le régime militaire nigérien fait face aux jihadistes depuis le milieu des années 2010, comme ses voisins le Burkina Faso et le Mali.

Attaques organisées

Le régime militaire arrivé au pouvoir en renversant le président élu Mohamed Bazoum peine à inverser la tendance face à l'Etat islamique ou au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) qui mènent des attaques de plus en plus organisées. En avril, le JNIM avait durement frappé le Mali voisin, également gouverné par une junte, jusque dans la capitale Bamako.

Niamey a choisi de tourner le dos à son partenaire historique, l'ex-puissance coloniale française, qu'il accuse même régulièrement d'être le «sponsor» des jihadistes, ce que Paris réfute. Il s'est tourné vers des partenaires qu'il juge plus «sincères»: la Russie, la Turquie ou l'Iran par exemple.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus