Après la défaite des Spurs contre les Knicks en finale de la Coupe NBA, Victor Wembanyama a avoué qu'il venait de perdre quelqu'un de très proche. En conférence de presse, il n'a pas pu retenir ses larmes.

La star de la NBA Victor Wembanyama est en deuil

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, qui ont longtemps mené, ont été renversés en finale de la Coupe NBA par les New York Knicks 124-113 mardi soir à Las Vegas. Tête basse au coup de sifflet final, Wembanyama a pris le temps de saluer, le coeur lourd, les Français des Knicks Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara et son coéquipier en équipe nationale Guerschon Yabusele, pas entrés en jeu mardi.

Remplaçant au début de la rencontre, comme lors de la demi-finale samedi, acte de prudence après un mois d'absence pour une blessure à un mollet, «Wemby» n'a pas affiché le mordant qui avait été le sien lors de l'exploit contre le Thunder, apparaissant souvent à contre-temps en défense, et parfois maladroit en attaque.

Un peu plus d'une heure après le match, Wembanyama est apparu le visage grave en conférence de presse, a écouté une première question, mais n'a pu retenir ses larmes, expliquant «vivre un moment difficile» après avoir perdu quelqu'un de «très proche» dans la journée. Selon différents médias américains, sa grand-mère est décédée mardi.

«On est frustrés»

Le Français a tout de même répondu à une question, expliquant que cette soirée avait été «le meilleur entraînement pour les matches les plus importants» à venir, les play-off qu'il espère découvrir au printemps prochain et sur lesquels il est déjà «concentré». Le prodige âgé de 21 ans a compilé 18 points et 6 rebonds en 25 minutes, avec un bon 3e quart-temps, mais devra attendre pour soulever un premier trophée collectif en NBA, lui qui avait été élu rookie de l'année en 2024 et sélectionné au All-Star Game en février.

Le final à 4 de la Coupe NBA à Las Vegas lui a toutefois redonné une impulsion, après avoir été freiné par une blessure à un mollet après avoir été éloigné huit mois des parquets par une thrombose veineuse détectée en février. «On est frustrés mais après 25 matches (cette saison) on a montré des signes qu'on pouvait être une bonne équipe qui garde de la place pour s'améliorer», a souligné l'entraîneur Mitch Johnson.

4e quart catastrophique

Sous les yeux d'une salle presque pleine aux encouragements partagés, les Spurs ont pu compter sur les «Jackals», nouveau groupe de supporters créé sous l'impulsion de Wembanyama, auxquels la franchise a payé le déplacement dans le Nevada. Sous l'impulsion du rookie Dylan Harper notamment (21 ans), les Texans ont pris la main dans les 2e et 3e quart-temps, sans parvenir à créer l'écart (11 points au plus).

San Antonio s'est écroulé en début de 4e quart-temps (perdu 35-19, 11-1 Knicks pour commencer), New York se régalant notamment aux rebonds offensifs avec Mitchell Robinson, qui en a capté 5 dans les 90 premières secondes pour un total de 10 (15 rebonds). OG Anunoby (28 points) a été précis (10 sur 17 au tir) et Jalen Brunson (25 points, 8 passes) précieux une fois que la défense des arrières des Spurs s'est montré moins étouffante.

Brunson a été élu MVP de la finale et offert aux Knicks un premier trophée depuis 1973, année de leur dernier titre de champion. «On était menés de 10 points ou plus, mais on a quand même trouvé une voie vers le succès. Ca va être notre devise désormais: trouver la voie», a-t-il déclaré. La routine de la saison régulière va vite reprendre ses droits pour les Spurs qui recevront les Washington Wizards à San Antonio jeudi, tandis que les Knicks joueront à Indianapolis face aux Pacers.