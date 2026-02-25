DE
FR

Substance chinoise suspecte
L'UE renforce ses contrôles sur le lait infantile contaminé

L'UE renforce ses contrôles sur l'huile d'acide arachidonique importée de Chine, liée à une contamination de laits infantiles par la toxine céréulide. Des rappels massifs et enquêtes judiciaires sont en cours dans plusieurs pays.
Publié: 16:08 heures
Nestlé, Danone et Lactalis ont procédé au rappel de préparations pour nourrissons susceptibles d'être contaminées.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'Union européenne a décidé de renforcer ses contrôles aux frontières sur les importations en provenance de Chine de la substance incriminée dans l'affaire des laits infantiles contaminés par une toxine, qui a notamment déclenché des enquêtes judiciaires en France.

A lire aussi
Après les rappels de lait infantile, l'UE juge le risque de contamination «faible»
Contamination peu probable
Après les rappels de lait infantile, l'UE juge le risque «faible»
Voici 5 informations pour les parents sur le scandale des laits infantiles
Nestlé, Danone, Lactalis...
Voici 5 infos à connaître sur le scandale des laits infantiles

A compter de jeudi, les douanes devront contrôler 50% des envois arrivant dans l'UE et originaires de Chine de cette substance, l'huile riche en acide arachidonique, ce produit «posant probablement un risque sérieux pour la santé humaine», précise une décision publiée mercredi dans le Journal officiel de l'UE.

Les investigations menées en Europe à la suite de cas de bébés contaminés par cette toxine, la céréulide, ont «apporté des preuves que l'huile riche en acide arachidonique originaire de Chine et utilisée pour fabriquer du lait en poudre constituait la source de cette contamination», explique le texte, justifiant l'application de ces contrôles renforcés.

Des enquêtes judiciaires en cours

Plusieurs fabricants, dont des géants européens tels que Nestlé, Danone et Lactalis, ont procédé depuis décembre au rappel de préparations pour nourrissons susceptibles d'être contaminées par cette toxine – la céréulide – dans plus de 60 pays.

Deux agences de l'UE spécialisées dans la sécurité alimentaire et la prévention des maladies ont précisé qu'au total, sept pays européens, dont la France, la Belgique ou encore le Royaume-Uni, avaient signalé des cas de bébés présentant des symptômes gastro-intestinaux après avoir consommé du lait en poudre.

Les autorités françaises enquêtent également sur les décès de trois bébés, dont le dernier est survenu le 5 février dernier, soupçonnés d'avoir bu du lait en poudre provenant des lots rappelés. «A ce jour, aucun caractère d'imputabilité n'a été établi scientifiquement», insiste cependant le ministère français de la Santé sur son site. «Des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces signalements.» Une entreprise chinoise établie à Wuhan, dans le centre du pays, Cabio Biotech, est soupçonnée d'être le fournisseur de la substance incriminée.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Articles les plus lus
    Articles les plus lus