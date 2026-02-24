Un accident de car au Népal fait 19 morts dont 3 étrangers

Un accident de car dans l'Himalaya a coûté la vie à 19 personnes, dont trois étrangers, lundi au Népal. Le véhicule a dérapé sur une route de montagne avant de chuter dans la rivière Trishuli, selon les autorités.

AFP Agence France-Presse

La police népalaise a annoncé mardi que trois ressortissants étrangers – un Britannique, une Chinoise et un Indien – figuraient parmi les 19 personnes décédées la veille dans un accident d'autocar dans l'Himalaya.

Le véhicule reliait la ville touristique de Pokhara à la capitale Katmandou quand, après avoir dérapé sur une route de montagne, il a fait une chute de plus de 200 mètres dans la rivière Trishuli, dans le district de Dhading.

La police, qui faisait état lundi de 19 morts, a précisé qu'un touriste britannique de 24 ans, une ressortissante chinoise et un homme indien figurent parmi les victimes. «Nous avons désormais identifié toutes les personnes qui ont perdu la vie», a déclaré à l'AFP Prakash Dahal, un haut responsable de la police locale.

Des accidents mortels fréquents

Au total, 44 personnes se trouvaient à bord de l'autocar au moment de l'accident, dont cinq étrangers. Un ressortissant chinois et un Néo-Zélandais figurent parmi les blessés.

En juillet 2024, un glissement de terrain provoqué par la mousson avait emporté deux cars et leurs 59 passagers dans la rivière Trishuli. Seules trois personnes avaient survécu. Les accidents mortels sont fréquents au Népal en raison du mauvais état des routes, des véhicules mal entretenus et de la conduite imprudente.



