Les États-Unis ont frappé vendredi un bateau de trafiquants de drogue présumés dans le Pacifique, tuant trois personnes. Cette campagne militaire, débutée en septembre, a fait près de 150 morts.

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont mené vendredi une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant trois personnes, a annoncé l'armée américaine, dans le cadre d'une campagne qui dure depuis six mois. Avec cette nouvelle frappe annoncée sur X par le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ce sont près de 150 personnes qui ont été tuées depuis le début de la campagne américaine de frappes contre des embarcations de trafiquants présumés, en septembre dernier.

Comme souvent depuis le lancement de cette campagne, l'armée a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de la frappe, montrant une embarcation soufflée par une explosion filmée depuis les airs. L'administration du président américain Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

La légalité de cette campagne, qui vise officiellement des cartels alimentant le trafic de drogue aux Etats-Unis, suscite un vif débat dans le monde et au sein de la classe politique américaine. Des experts et des responsables de l'ONU ont ainsi dénoncé des exécutions extrajudiciaires.