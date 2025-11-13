DE
FR

Une amende de 5 millions
X se fait taper sur les doigts pour ses pubs frauduleuses de crypto

X écope d'une amende de 5 millions d'euros en Espagne pour non-respect des règles publicitaires sur les cryptomonnaies. Le réseau social aurait manqué à son obligation de vérifier la légalité des annonceurs de produits financiers.
Publié: 10:13 heures
Partager
Écouter
Le gendarme boursier espagnol (CNMV) a annoncé jeudi infliger une amende de cinq millions d'euros au réseau social X.
Photo: NurPhoto via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le gendarme boursier espagnol (CNMV) a annoncé jeudi infliger une amende de cinq millions d'euros au réseau social X pour ne pas avoir respecté la réglementation encadrant la publicité sur les produits financiers comme les cryptomonnaies. La CNMV «inflige une amende de cinq millions d'euros» pour «une infraction continue très grave», est-il indiqué dans une publication au Journal officiel d'Etat.

A lire aussi
X perd son bras de fer contre la justice brésilienne
Camouflet pour Elon Musk
X perd son bras de fer contre la justice brésilienne
Meta empoche 16 milliards par an grâce aux publicités frauduleuses
Plusieurs Suisses touchés
Meta empoche 16 milliards par an grâce aux pubs frauduleuses

Le gendarme boursier espagnol avait annoncé en novembre 2023 l'ouverture d'une enquête visant X après avoir détecté sur le réseau social «des publicités promues par une société financière non autorisée», dénommée Quantum AI, qui faisait la promotion des cryptomonnaies.

Le fait d'avoir relayé ces publicités contrevenait à une réglementation adoptée en mars 2023, obligeant les sites internet, les médias et les réseaux sociaux à prendre des mesures pour mieux encadrer la publicité de produits financiers, selon la CNMV.

En vertu de cette réglementation, les sites et plateformes internet ont désormais «l'obligation légale» en Espagne «de vérifier que les annonceurs ne figurent pas sur les liste des sociétés illégales» et qu'ils «disposent de l'autorisation pour proposer des services financiers», avait précisé en novembre 2023 celui qui présidait d'alors la CNMV, Rodrigo Buenaventura, pour justifier l'ouverture de l'enquête.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus