X écope d'une amende de 5 millions d'euros en Espagne pour non-respect des règles publicitaires sur les cryptomonnaies. Le réseau social aurait manqué à son obligation de vérifier la légalité des annonceurs de produits financiers.

X se fait taper sur les doigts pour ses pubs frauduleuses de crypto

X se fait taper sur les doigts pour ses pubs frauduleuses de crypto

Le gendarme boursier espagnol (CNMV) a annoncé jeudi infliger une amende de cinq millions d'euros au réseau social X. Photo: NurPhoto via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le gendarme boursier espagnol (CNMV) a annoncé jeudi infliger une amende de cinq millions d'euros au réseau social X pour ne pas avoir respecté la réglementation encadrant la publicité sur les produits financiers comme les cryptomonnaies. La CNMV «inflige une amende de cinq millions d'euros» pour «une infraction continue très grave», est-il indiqué dans une publication au Journal officiel d'Etat.

Le gendarme boursier espagnol avait annoncé en novembre 2023 l'ouverture d'une enquête visant X après avoir détecté sur le réseau social «des publicités promues par une société financière non autorisée», dénommée Quantum AI, qui faisait la promotion des cryptomonnaies.

Le fait d'avoir relayé ces publicités contrevenait à une réglementation adoptée en mars 2023, obligeant les sites internet, les médias et les réseaux sociaux à prendre des mesures pour mieux encadrer la publicité de produits financiers, selon la CNMV.

En vertu de cette réglementation, les sites et plateformes internet ont désormais «l'obligation légale» en Espagne «de vérifier que les annonceurs ne figurent pas sur les liste des sociétés illégales» et qu'ils «disposent de l'autorisation pour proposer des services financiers», avait précisé en novembre 2023 celui qui présidait d'alors la CNMV, Rodrigo Buenaventura, pour justifier l'ouverture de l'enquête.