L'armée israélienne annonce avoir commencé à frapper sur la banlieue sud de Beyrouth

L'armée israélienne a annoncé jeudi soir vers 20h55 GMT avoir commencé à frapper sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement islamiste libanais Hezbollah qu'elle avait appelés les habitants à évacuer «immédiatement» en début d'après-midi.

Les forces israéliennes ont «commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans le secteur de la banlieue [sud] de Beyrouth», indique un bref communiqué militaire.

Source: AFP