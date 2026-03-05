Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 102 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Au moins 123 morts au Liban
Le ministère de la Santé a publié jeudi soir un nouveau bilan de 123 morts dans les frappes israéliennes depuis le début de la guerre lundi entre Israël et le Liban. «Le bilan de l'agression israélienne depuis lundi à l'aube (...) s'élève à 123 martyrs et 683 blessés», indique un communiqué du ministère.
Les Houthis se préparent à intervenir dans la guerre au Moyen-Orient
Le chef des Houthis pro-Iran déclare avoir «le doigt sur la gâchette» dans la guerre au Moyen-Orient.
L'armée israélienne annonce avoir commencé à frapper sur la banlieue sud de Beyrouth
L'armée israélienne a annoncé jeudi soir vers 20h55 GMT avoir commencé à frapper sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement islamiste libanais Hezbollah qu'elle avait appelés les habitants à évacuer «immédiatement» en début d'après-midi.
Les forces israéliennes ont «commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans le secteur de la banlieue [sud] de Beyrouth», indique un bref communiqué militaire.
Séries d'explosions à Tel-Aviv
Plusieurs séries d'explosions ont été entendues en deux phases peu après 21h00 GMT à Tel-Aviv, où les sirènes d'alerte ont été activées pour appeler la population à gagner les abris après la détection par l'armée israélienne de nouveaux tirs de missiles iraniens.
Les explosions ont été entendues jusqu'à Jérusalem par d'autres journalistes de l'AFP. A Téhéran, plusieurs médias iraniens, dont la radio-télévision d'Etat, ont annoncé le début d'«une nouvelle salve de tirs de missiles» vers Israël.
Frappe sur la banlieue sud de Beyrouth après un avis d'évacuation
La banlieue sud de Beyrouth a été visée jeudi soir par une frappe israélienne après un avis d'évacuation, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Un panache de fumée se dégage du lieu du site, selon des images de l'AFPTV.
La panique s'est emparée de Beyrouth dans l'après-midi, après un appel inédit d'Israël à évacuer toute la banlieue sud qu'il pilonne depuis que le Liban a été entraîné dans la guerre régionale, lundi.
L'armée dit se préparer à intercepter de nouveaux missiles tirés d'Iran
L'armée israélienne a annoncé jeudi vers 20h30 GMT se préparer à intercepter de nouveaux missiles tirés d'Iran vers le territoire israélien.
Un quart d'heure plus tard, des journalistes de l'AFP à Jérusalem ont entendu deux explosions lointaines. Selon la Défense passive israélienne, les sirènes n'ont pas été activées dans le pays à la suite de cette alerte mais elles ont en revanche retenti à peu près au même moment dans plusieurs localités du nord, à la suite de l'intrusion d'un «aéronef ennemi».
Israël annonce la «phase suivante», promet d'«autres surprises»
Le chef d'état-major israélien a annoncé jeudi soir la «phase suivante» des opérations militaires israéliennes en Iran, et annoncé d'«autres surprises» à venir contre la République islamique.
«Après avoir mené à bien la phase d'attaque surprise, au cours de laquelle nous avons établi notre supériorité aérienne et neutralisé le réseau de missiles balistiques, nous passons maintenant à la phase suivante de l'opération», a annoncé dans une déclaration télévisée le lieutenant-général Eyal Zamir.
«Au cours de cette phase, nous poursuivrons le démantèlement du régime (iranien) et de ses capacités militaires. Nous avons encore d'autres surprises en réserve, que je n'ai pas l'intention de dévoiler», a-t-il ajouté.
Les forces israéliennes ont reçu l'ordre d'avancer plus en profondeur
Les forces israéliennes engagées au Liban ont reçu l'ordre d'avancer plus en profondeur afin d'étendre leur zone de contrôle le long de la frontière avec Israël, a déclaré jeudi soir le chef d'état-major de l'armée israélienne.
«Nous frappons avec force, en première ligne et plus en profondeur au Liban. J'ai ordonné aux forces [israéliennes] d'avancer et d'étendre la zone de contrôle le long de la frontière, tout en établissant des positions à des points clefs dans le sud du Liban», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir lors d'une allocution télévisée.
La télévision d'Etat affirme que des drones iraniens ont touché le porte-avions Abraham Lincoln
La télévision d'Etat iranienne a affirmé jeudi que des drones des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, avaient atteint le porte-avions américain Abraham Lincoln déployé dans la région du Golfe depuis fin janvier.
La télévision iranienne n'a donné aucune autre précision à ce stade. Lundi, les Gardiens de la Révolution avaient affirmé avoir atteint le porte-avions avec quatre missiles iraniens, un «mensonge» avait rétorqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
L'Iran se dit prêt à contrer une invasion terrestre et promet «un désastre»
L'Iran se tient «prêt» à l'éventualité d'une invasion terrestre qui serait un «désastre» pour les ennemis de la République islamique, a mis en garde jeudi le chef de la diplomatie iranienne. «Nous sommes préparés à toute éventualité, même à un débarquement», a dit Abbas Araghchi sur la chaîne américaine NBC News.
«Nous les attendons (ndlr: les ennemis). Nous avons la certitude de pouvoir les affronter et que ce serait un désastre pour eux», a-t-il ajouté, alors que des informations de presse, démenties par la Maison Blanche, ont fait état d'un possible soutien militaire américain à des milices kurdes pour renverser le pouvoir iranien.
