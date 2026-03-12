Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 570 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
L'Iran prêt à une guerre d'usure, Trump veut «finir le boulot»
L'Iran a assuré mercredi être prêt pour une guerre longue, douze jours après le début des attaques américano-israéliennes, quand Donald Trump s'est dit déterminé à «finir le boulot».
Ce conflit régionalisé menace l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale, le trafic étant quasiment à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique. Face aux prix du baril qui grimpent, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient prélever «un peu» de pétrole sur leurs stocks de précaution dans l'objectif de «faire baisser les prix».
Plus tôt, les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) – dont les Etats-Unis – avaient décidé d'un déblocage record de 400 millions de barils dans leurs réserves stratégiques, avec l'espoir d'atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.
Le président américain a émis des signaux contradictoires sur ses intentions au fil de la journée. Il a d'abord répété que la guerre allait se terminer «bientôt», jugé qu'il ne restait «pratiquement rien à frapper» en Iran et que l'«excursion» militaire américaine était «très en avance» sur le calendrier prévu.
Avant de lancer pendant un meeting dans le Kentucky: «Nous ne voulons pas partir avant l'heure, n'est-ce pas? Nous devons finir le boulot, non?», sans préciser à quels objectifs il pensait. La première semaine de guerre a coûté aux Etats-Unis plus de 11 milliards de dollars, rapporte le «New York Times» en s'appuyant sur des sources parlementaires.
Trump va prélever «un peu» de pétrole sur les réserves stratégiques américaines
Donald Trump a annoncé mercredi que les Etats-Unis allaient prélever «un peu» de pétrole sur leurs réserves stratégiques, dans un entretien à une chaîne de télévision locale pendant un déplacement dans l'Ohio (région des Grands lacs).
«Nous allons les réduire un petit peu et cela fait baisser les prix», a dit le président américain, interrogé à propos de la Strategic Petroleum Reserve, le nom donné aux Etats-Unis à ces stocks de précaution.
Mercredi, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dont les Etats-Unis sont membres, a décidé d'un déstockage sans précédent de 400 millions de barils de pétrole des réserves stratégiques, avec l'espoir d'atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.
Trump promet le pire à l'Iran si le détroit d'Ormuz est miné
Donald Trump a prévenu mardi qu'il y aurait d'importantes conséquences militaires si l'Iran se décidait à miner le détroit d'Ormuz, par lequel 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) transite en temps normal.
«Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent», a mis en garde le président américain dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, quand bien même il n'a reçu pour l'heure aucun élément indiquant que l'Iran avait miné le détroit.
«Si, en revanche, ils retirent ce qui a pu être posé, ce sera un pas de géant dans la bonne direction!», a-t-il aussi ajouté. Les Etats-Unis pourraient utiliser les mêmes missiles qu'ils avaient précédemment utilisés pour faire exploser des navires soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes, afin d'«éliminer définitivement» tout bateau poseur de mines dans le détroit du Golfe, a ajouté M. Trump.
«Ils seront traités rapidement et violemment. MÉFIEZ-VOUS!», a-t-il écrit. Peu après, Donald Trump a annoncé que plusieurs bateaux avaient été détruits: «Je suis heureux d'annoncer qu'au cours des dernières heures, nous avons touché et complètement détruit 10 bateaux et/ou navires poseurs de mines inactifs, et d'autres suivront!», a-t-il indiqué sur Truth Social.
L'armée israélienne dit avoir atteint dix cibles liées au Hezbollah
L'armée israélienne a déclaré jeudi avoir atteint dix cibles liées au Hezbollah dans le sud de Beyrouth, dont un quartier général du renseignement et des centres de commandement, après que le groupe armé libanais pro-iranien et l'Iran ont annoncé des frappes conjointes vers Israël.
«Au cours des dernières heures, l'armée israélienne a lancé une vaste vague de frappes visant les infrastructures terroristes appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah à travers le Liban», a-t-elle indiqué, ajoutant qu'elle avait touché «des dizaines de lanceurs».
Le Hezbollah dit avoir visé une base du renseignement israélien
Le Hezbollah a affirmé jeudi matin avoir tiré des missiles en direction d'une base du renseignement militaire israélien en périphérie de Tel-Aviv, en représailles aux frappes d'Israël sur le Liban.
Le groupe armé pro-iranien a déclaré dans un communiqué avoir «ciblé la base de Glilot (siège de l'unité de renseignement militaire 8.200) (...) dans la banlieue de Tel-Aviv avec un barrage de missiles sophistiqués».
Les Gardiens de la Révolution avaient annoncé peu avant que l'Iran avait réalisé une opération de frappes «conjointe et intégrée» avec son allié du Hezbollah visant Israël.
Un mort après une attaque contre deux pétroliers au large de l'Irak
L'attaque contre deux pétroliers au large du sud de l'Irak a fait un mort et les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver «des disparus», a indiqué jeudi la télévision d'Etat irakienne citant le directeur de l'Autorité portuaire Farhan al-Fartousi.
La télévision al-Ikhbariya a diffusé des images d'un navire en mer d'où s'élèvent d'impressionnantes boules de feu et des volutes de fumée. Un bandeau citant le directeur de l'Autorité portuaire annonce «la mort d'un membre d'équipage». La télévision rapporte aussi le sauvetage de 38 personnes, précisant que «les recherches se poursuivent pour des disparus.»
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté un drone vers un important champ pétrolier
Le ministère de la Défense saoudien a annoncé jeudi avoir intercepté un drone qui se dirigeait vers le champ pétrolier de Shaybah, dans l'est du pays, déjà visé à plusieurs reprises ces derniers jours.
«Un drone se dirigeant vers le champ pétrolier Shaybah a été intercepté et détruit dans le désert de Rub al Khali», a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense, faisant état de 18 autres drones interceptés dans l'est du pays.
L'Iran dit avoir touché un immeuble de Dubaï avec un drone
L'Iran a mené une frappe de drone qui a touché un immeuble de Dubaï abritant des militaires américains, a indiqué jeudi la télévision d'Etat iranienne.
«Un incendie éclate dans l'une des tours de Dubaï qui était une cachette pour les soldats américains qui ont attaqué l'Iran», a indiqué l'Irib sur son compte Telegram, en diffusant une vidéo de flammes sortant d'une fenêtre dans les étages supérieurs d'un immeuble non identifié. Les autorités de l'émirat avaient auparavant fait état de la chute d'un drone sur un immeuble proche du quartier résidentiel de Dubaï Creek Harbour.
L'Iran dit avoir frappé conjointement avec le Hezbollah Israël
L'Iran a réalisé une opération de frappes «conjointe et intégrée» avec son allié libanais du Hezbollah sur Israël, ont annoncé jeudi les Gardiens de la Révolution, dans un communiqué diffusé par les médias iraniens.
«L'opération conjointe et intégrée du Corps des Gardiens et de la Résistance libanaise» a consisté en «un feu continu pendant une période de cinq heures» de missiles tirés par les Gardiens et de drones et de missiles du Hezbollah contre «plus de 50 cibles» sur le territoire israélien, selon le communiqué diffusé par les agences de presse Fars et Tasnim.
Les frappes coordonnées visaient des bases militaires israéliennes à Haïfa (nord), Tel-Aviv (centre) et Beer Sheva (sud), a précisé l'armée idéologique de l'Iran.
Les Gardiens ont aussi visé les bases américaines d'Al-Kharj en Arabie saoudite et d'Al-Azraq en Jordanie. Des messages d'alerte ont été diffusés en Arabie saoudite mais aucun dégât n'a été rapporté, selon les correspondants de l'AFP, tandis que la Jordanie n'a pas fait état de frappe visant son territoire.
Deux drones abattus à Erbil près d'un palais des congrès et un hôtel de luxe
Deux drones ont été abattus tard mercredi près d'un palais des congrès et d'un hôtel de luxe dans un quartier prisé d'Erbil, capitale du Kurdistan autonome d'Irak, a indiqué une source de sécurité locale à l'AFP, en pleine guerre au Moyen-Orient.
Un des drones a heurté la façade du palais des congrès Saad Abdallah – qui accueille commémorations et réunions importantes des décideurs et autorités du Kurdistan –, provoquant des dégâts matériels et des bris de verre, d'après une source de la défense civile interrogée par l'AFP. Ce palais des congrès, dans un quartier huppé d'Erbil, se trouve directement en face de la tour d'un grand hôtel de luxe.
«Deux drones ont été abattus et ils sont tombés près du palais des congrès sans faire de victimes», a précisé à l'AFP la source de sécurité s'exprimant sous couvert d'anonymat, sans être en mesure d'identifier la cible de cette attaque. Les projectiles, d'après cette source, ont été neutralisés par la défense antiaérienne de la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington, et dont les conseillers militaires sont stationnés à Erbil sur une base à l'aéroport.
Ailleurs à Erbil, de fortes explosions ont d'ailleurs retenti près de l'aéroport où la défense antiaérienne ciblait des drones, a rapporté un correspondant de l'AFP. Et dans le secteur de Harir, au nord-est d'Erbil, deux drones ont été abattus, a indiqué un responsable local à l'AFP. Le secteur abrite une base militaire déjà prise pour cible par Téhéran – qui a dit viser un QG des troupes américaines.
Huit morts dans des frappes israéliennes sur l'est du Liban
Des frappes israéliennes ont fait huit morts mercredi dans l'est du Liban, a rapporté le ministère libanais de la Santé, après une nouvelle journée de pilonnage de l'armée israélienne qui dit viser le Hezbollah pro-iranien.
D'après un communiqué du ministère, huit personnes ont été tuées et trois blessées dans le district de Baalbek (est). Quatre autres personnes sont mortes à Burj al-Shemali, près de Tyr (sud), et 17 ont été blessées dans une série de raids sur la banlieue sud de Beyrouth, selon la même source.
Les marchés pas convaincus par l'annonce d'un déblocage des réserves de pétrole
L'annonce d'un déblocage massif de barils de pétrole stockés par une trentaine d'Etats n'a pas permis d'apaiser les tensions sur les marchés mercredi, les nerfs des investisseurs restant à vif après 12 jours de guerre au Moyen-Orient.
Les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont décidé «à l'unanimité» de libérer 400 millions de barils provenant de leurs réserves stratégiques, le déblocage «le plus important» de l'histoire de l'institution, a-t-elle annoncé mercredi.
La décision avait été éventée au préalable par des informations de presse et n'a provoqué qu'une très temporaire chute des cours du brut. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale pour le pétrole, a finalement avancé de 4,76% à 91,98 dollars sur la journée. Son équivalent américain, le baril de WTI, a gagné 4,55%, à 87,25 dollars.
Détroit d'Ormuz: CMA CGM met en place de «nouveaux corridors logistiques»
Le 3e armateur mondial, le Français CMA CGM, met en place de «nouveaux corridors logistiques», par la route et le rail, pour contourner le blocage du détroit d'Ormuz, a indiqué mercredi au Figaro son PDG Rodolphe Saadé, qui anticipe déjà un «effet de rattrapage très fort» à la fin la guerre au Moyen-Orient.
Le dirigeant a expliqué que son groupe avait rouvert «depuis trois jours» les commandes de transport de ses clients vers les pays du golfe Arabo-persique.
«On décharge la marchandise venue d'Asie au port de Khor Fakkan à Sharjah, un des sept Emirats arabes unis, qui est juste avant le détroit d'Ormuz. Après, nous acheminons les produits par train ou par camion» au «Qatar, Bahreïn, Koweït, etc...», a-t-il détaillé. Le PDG a fait état d'«une quinzaine» de ses bateaux bloqués à l'entrée du détroit, assurant aussi que «les Iraniens tentent d'installer des mines» navales dans la zone.