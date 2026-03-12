L'Iran prêt à une guerre d'usure, Trump veut «finir le boulot»

L'Iran a assuré mercredi être prêt pour une guerre longue, douze jours après le début des attaques américano-israéliennes, quand Donald Trump s'est dit déterminé à «finir le boulot».

Ce conflit régionalisé menace l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale, le trafic étant quasiment à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique. Face aux prix du baril qui grimpent, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient prélever «un peu» de pétrole sur leurs stocks de précaution dans l'objectif de «faire baisser les prix».

Plus tôt, les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) – dont les Etats-Unis – avaient décidé d'un déblocage record de 400 millions de barils dans leurs réserves stratégiques, avec l'espoir d'atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

Le président américain a émis des signaux contradictoires sur ses intentions au fil de la journée. Il a d'abord répété que la guerre allait se terminer «bientôt», jugé qu'il ne restait «pratiquement rien à frapper» en Iran et que l'«excursion» militaire américaine était «très en avance» sur le calendrier prévu.

Avant de lancer pendant un meeting dans le Kentucky: «Nous ne voulons pas partir avant l'heure, n'est-ce pas? Nous devons finir le boulot, non?», sans préciser à quels objectifs il pensait. La première semaine de guerre a coûté aux Etats-Unis plus de 11 milliards de dollars, rapporte le «New York Times» en s'appuyant sur des sources parlementaires.

