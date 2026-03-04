Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1000 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 72 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient mercredi, après l'annulation de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
L'armée américaine prévoit de contrôler l'espace aérien iranien dans les heures qui viennent
L'armée américaine prévoit d'avoir le contrôle «total» de l'espace aérien iranien dans les heures à venir. «Nous prévoyons de dominer de manière totale et absolue l'espace aérien iranien dans les heures qui viennent», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt à la mi-journée.
Mercredi matin, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth avait déclaré, sans préciser à quel horizon, que les Etats-Unis et Israël «auront le contrôle total du ciel iranien». «Nous volerons toute la journée, jour et nuit, pour trouver, cibler et détruire les missiles et les installations industrielles de défense de l'armée iranienne», avait poursuivi le chef du Pentagone.
Source: AFP
Affrontements directs entre le Hezbollah et Tsahal au Liban
Le Hezbollah a affirmé mercredi que ses combattants étaient engagés dans des affrontements «directs» avec des soldats israéliens entrés dans la ville libanaise de Khiam, à six kilomètres de la frontière avec Israël.
C'est la première fois qu'une telle confrontation directe est rapportée depuis le début de la guerre lundi entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, dans la foulée de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran samedi.
«Après avoir traqué» une unité de l'armée israélienne qui «tentait d'avancer» à l'intérieur de la ville, les combattants du Hezbollah «ont fait détoner un engin explosif et se sont engagés dans des affrontements directs» avec les soldats israéliens, selon un communiqué du mouvement.
L'armée israélienne n'a pas confirmé ces affrontements, mais a indiqué dans un communiqué avoir déployé «sur plusieurs positions» du sud du Liban des soldats, avec des unités «de l'infanterie, des blindés et du génie». L'armée a diffusé des images vidéo montrant des soldats portant leur équipement de campagne et manoeuvrant, accompagnés d'au moins deux chars.
Source: AFP
Israël avait initialement prévu de frapper l'Iran à la mi-2026
Israël avait initialement prévu de frapper l'Iran à la mi-2026, mais l'évolution de la situation dans le pays et le contexte régional ont «nécessité» d'avancer le calendrier à février, a déclaré mercredi le ministre de la Défense, Israël Katz.
«Mais en raison des développements et des circonstances, principalement des événements survenus en Iran, de la position du président américain et de la possibilité de monter une opération conjointe, il est devenu nécessaire d'avancer le tout à février, a-t-il ajouté.
Lors du mouvement de contestation réprimé dans le sang en janvier par les autorités iraniennes, le président américain Donald Trump avait assuré les manifestants de son soutien et déclaré que les Etats-Unis se tenaient au côté du peuple iranien. Les responsables israéliens, dont le premier ministre Benjamin Netanyahu, ont tenu des propos similaires.
Source: AFP
Le Hezbollah fera face à «l'agression» israélienne et ne se rendra pas, dit son chef
Le Hezbollah fera face à «l'agression israélo-américaine» et ne se rendra pas, a affirmé mercredi soir le chef de la formation pro-iranienne, Naïm Qassem, dans un discours retransmis par la chaîne de son parti.
«Le Hezbollah et sa résistance islamique ripostent à l'agression israélo-américaine, et c'est un droit légitime (..) Notre choix est d'y faire face jusqu'au sacrifice ultime, et nous ne nous rendrons pas», a assuré le chef du Hezbollah dans son premier discours depuis le début de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran.
Source: AFP
Israël lance une nouvelle vague de frappes sur Téhéran
Israël a lancé une nouvelle vague de frappes sur la capitale iranienne Téhéran, a annoncé mercredi soir l'armée israélienne, au cinquième jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
L'armée «a lancé une nouvelle vague de frappes visant des infrastructures militaires appartenant au régime iranien à travers Téhéran», indique un communiqué officiel.
Source: AFP
Macron demande à Netanyahu de «s'abstenir d'une offensive terrestre» au Liban
Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi s'être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'avoir appelé «à préserver l'intégrité territoriale du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre».
Outre cet appel, le premier entre les deux dirigeants depuis l'été dernier, Emmanuel Macron s'est entretenu également avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. «J'ai réaffirmé la nécessité que le Hezbollah cesse immédiatement ses attaques contre Israël et au-delà», a-t-il relaté sur X.
«Face à l'urgence humanitaire dans le Sud du Liban» depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, «la France prendra des initiatives immédiates pour soutenir les populations libanaises déplacées», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Bisbille entre Madrid et Washington sur une coopération espagnole
Le gouvernement espagnol dément «catégoriquement» toute intention de coopérer militairement avec les Etats-Unis dans leur guerre contre l'Iran, et continue de refuser d'autoriser les avions américains à utiliser des bases sur son territoire, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares.
«Notre position reste absolument inchangée et je démens catégoriquement tout changement», a affirmé Albares à la radio Cadena Ser, quelques instants après des déclarations de la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt assurant que l'Espagne avait accepté de «coopérer avec l'armée américaine».
Source: AFP
100'000 personnes auraient fui Téhéran en 48 heures
L'ONU a indiqué mercredi que 100'000 personnes avaient fui Téhéran au cours des deux premiers jours de la guerre en Iran.
«En Iran, on estime à 100'000 le nombre de personnes ayant quitté Téhéran dans les deux jours suivant les attaques» israélo-américaines, a indiqué le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) dans un très bref point de situation, espérant publier bientôt un chiffre actualisé.
Par ailleurs, «les dernières informations n'indiquent aucune augmentation des mouvements transfrontaliers liés aux événements récents», selon le HCR. Le HCR précise ainsi que «la situation au poste-frontière d'Islam Qala avec l'Afghanistan demeure stable, sans changement significatif observé», et que le poste-frontière de Milak, également avec l'Afghanistan, a rouvert le 2 mars.
Source: AFP
Trump assistera au retour aux Etats-Unis des dépouilles des premiers soldats tués
Le président américain assistera au retour aux Etats-Unis des dépouilles des premiers soldats américains tués dans la guerre contre l'Iran, a annoncé mercredi la Maison Blanche.
Donald Trump «a l'intention d'assister au transfert solennel de ces héros américains afin de se joindre à leurs familles dans leur deuil», a déclaré à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, précisant que la date de cette cérémonie restait encore à fixer.
Six militaires américains ont été tués depuis le déclenchement des opérations militaires contre l'Iran samedi.
Source: AFP
Le Hezbollah dit mener des affrontements «directs» avec des soldats israéliens
Le Hezbollah a affirmé mercredi que ses combattants étaient engagés dans des affrontements «directs» avec des soldats israéliens entrés dans la ville libanaise de Khiam, à six kilomètres de la frontière avec Israël.
C'est la première qu'une telle confration directe est rapportée depuis le début de la guerre lundi entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, dans la foulée de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran samedi.
«Après avoir traqué» une unité de l'armée israélienne qui «tentait d'avancer» à l'intérieur de la ville, les combattants du Hezbollah «ont fait détoner un engin explosif et se sont engagés dans des affrontements directs» avec les soldats israéliens, selon un communiqué du mouvement, qui a revendiqué mercredi 14 attaques contre des positions israéliennes.
Source: AFP
La Chine enverra un émissaire au Moyen-Orient pour faire la médiation
La Chine va envoyer un émissaire pour apporter sa médiation au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, au cinquième jour de la guerre déclenchée par les frappes israélo-américaines sur l'Iran.
Le nom de cet émissaire et les pays dans lesquels il se rendra n'étaient pas connus dans l'immédiat. La Chine est un proche partenaire de l'Iran et soutient Téhéran dans la défense de sa souveraineté, tout en exhortant Israël et les Etats-Unis à cesser leurs opérations militaires.
Source: AFP
L'Iran menace de cibler les ambassades israéliennes «partout dans le monde»
Téhéran a menacé mercredi de frapper les ambassades israéliennes «partout dans le monde» en cas d'attaque contre sa propre représentation à Beyrouth, après des déclarations de l'armée israélienne en ce sens. C'est ce qu'a déclaré en direct sur la télévision iranienne Abolfazl Shekarchi, porte-parole des forces armées du pays.
L'armée israélienne avait prévenu mardi les «représentants du régime terroriste iranien toujours au Liban de quitter le pays immédiatement sous peine d'être pris pour cible», leur laissant 24 heures pour partir.
Source: AFP
Israël annonce avoir bombardé un complexe militaire stratégique à Téhéran
Israël a annoncé mercredi avoir bombardé un important complexe militaro-sécuritaire à Téhéran, comprenant notamment des bases des Gardiens de la Révolution, de la force d'élite Qods et de la milice paramilitaire des Bassidj.
L'aviation israélienne a mené «une frappe de grande ampleur visant un vaste complexe militaire du régime terroriste iranien dans l'est de Téhéran», a déclaré l'armée dans un communiqué, ajoutant que ce complexe abritait des postes de commandement de «toutes les organisations de sécurité iraniennes».
La Force Qods est la branche des Gardiens de la Révolution (armée idéologique de la République islamique) chargée des opérations extérieures.
Source: AFP