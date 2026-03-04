Israël avait initialement prévu de frapper l'Iran à la mi-2026

Israël avait initialement prévu de frapper l'Iran à la mi-2026, mais l'évolution de la situation dans le pays et le contexte régional ont «nécessité» d'avancer le calendrier à février, a déclaré mercredi le ministre de la Défense, Israël Katz.

«Mais en raison des développements et des circonstances, principalement des événements survenus en Iran, de la position du président américain et de la possibilité de monter une opération conjointe, il est devenu nécessaire d'avancer le tout à février, a-t-il ajouté.

Lors du mouvement de contestation réprimé dans le sang en janvier par les autorités iraniennes, le président américain Donald Trump avait assuré les manifestants de son soutien et déclaré que les Etats-Unis se tenaient au côté du peuple iranien. Les responsables israéliens, dont le premier ministre Benjamin Netanyahu, ont tenu des propos similaires.

Source: AFP