Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1000 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 72 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient mercredi, après l'annulation de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Israël avait initialement prévu de frapper l'Iran à la mi-2026
Israël avait initialement prévu de frapper l'Iran à la mi-2026, mais l'évolution de la situation dans le pays et le contexte régional ont «nécessité» d'avancer le calendrier à février, a déclaré mercredi le ministre de la Défense, Israël Katz.
«Mais en raison des développements et des circonstances, principalement des événements survenus en Iran, de la position du président américain et de la possibilité de monter une opération conjointe, il est devenu nécessaire d'avancer le tout à février, a-t-il ajouté.
Lors du mouvement de contestation réprimé dans le sang en janvier par les autorités iraniennes, le président américain Donald Trump avait assuré les manifestants de son soutien et déclaré que les Etats-Unis se tenaient au côté du peuple iranien. Les responsables israéliens, dont le premier ministre Benjamin Netanyahu, ont tenu des propos similaires.
Source: AFP
Israël annonce avoir bombardé un complexe militaire stratégique à Téhéran
Israël a annoncé mercredi avoir bombardé un important complexe militaro-sécuritaire à Téhéran, comprenant notamment des bases des Gardiens de la Révolution, de la force d'élite Qods et de la milice paramilitaire des Bassidj.
L'aviation israélienne a mené «une frappe de grande ampleur visant un vaste complexe militaire du régime terroriste iranien dans l'est de Téhéran», a déclaré l'armée dans un communiqué, ajoutant que ce complexe abritait des postes de commandement de «toutes les organisations de sécurité iraniennes».
La Force Qods est la branche des Gardiens de la Révolution (armée idéologique de la République islamique) chargée des opérations extérieures.
Source: AFP
Un sous-marin américain a coulé un navire iranien dans l'océan Indien
Un sous-marin américain a coulé mardi un navire de guerre iranien dans l'océan Indien, a annoncé mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, après que marine sri-lankaise a annoncé le naufrage au large de ses côtes de la frégate iranienne Dena.
«Hier dans l'océan Indien (...) un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille», a déclaré Pete Hegseth lors d'une conférence de presse au Pentagone, soulignant que ce navire ennemi était le premier coulé par une torpille américaine depuis la Seconde guerre mondiale.
Source: AFP
Tir d'un missile iranien en direction de la Turquie, l'OTAN le détruit
Un missile tiré depuis l'Iran qui se dirigeait vers l'espace aérien turc a été détruit par les systèmes de défense de l'OTAN basés en Méditerranée orientale, a affirmé mercredi le ministère turc de la Défense.
«Un missile balistique tiré d'Iran se dirigeant vers l'espace aérien turc après avoir survolé les espaces aériens irakien et syrien, a été intercepté et neutralisé à temps par les éléments de défense aérienne et antimissile de l'OTAN déployés en Méditerranée orientale. (...) L'incident n'a fait ni victimes ni blessés», a affirmé le ministère turc dans un communiqué publié sur X.
«Toutes les mesures nécessaires à la défense de notre territoire et de notre espace aérien seront prises avec fermeté et sans hésitation. Nous vous rappelons que nous nous réservons le droit de répondre à toute action hostile contre notre pays», a ajouté le ministère.
L'OTAN a réagi en condamnant «le ciblage» de la Turquie par l'Iran, a indiqué mercredi sa porte-parole Allison Hart. «L'OTAN se tient fermement aux côtés de tous les Alliés, y compris la Turquie, au moment où l'Iran poursuit ses attaques indiscriminées dans toute la région», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
La Chine enverra un émissaire au Moyen-Orient pour faire la médiation
La Chine va envoyer un émissaire pour apporter sa médiation au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, au cinquième jour de la guerre déclenchée par les frappes israélo-américaines sur l'Iran.
Le nom de cet émissaire et les pays dans lesquels il se rendra n'étaient pas connus dans l'immédiat. La Chine est un proche partenaire de l'Iran et soutient Téhéran dans la défense de sa souveraineté, tout en exhortant Israël et les Etats-Unis à cesser leurs opérations militaires.
Source: AFP
L'Iran menace de cibler les ambassades israéliennes «partout dans le monde»
Téhéran a menacé mercredi de frapper les ambassades israéliennes «partout dans le monde» en cas d'attaque contre sa propre représentation à Beyrouth, après des déclarations de l'armée israélienne en ce sens. C'est ce qu'a déclaré en direct sur la télévision iranienne Abolfazl Shekarchi, porte-parole des forces armées du pays.
L'armée israélienne avait prévenu mardi les «représentants du régime terroriste iranien toujours au Liban de quitter le pays immédiatement sous peine d'être pris pour cible», leur laissant 24 heures pour partir.
Source: AFP
Nouveau bilan: plus de 72 morts au Liban depuis le début des attaques
Les frappes israéliennes ont fait 72 morts depuis lundi. Et plus de plus de 83'000 personnes sont déplacées par les frappes israéliennes.
Source: AFP
Vol spécial de Swiss depuis Oman, 5200 Suisses bloqués
Swiss organisera jeudi un vol spécial de Mascate (Oman) à Zurich pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse. Mais la situation reste tendue sur place: le nombre de touristes suisses bloqués se monte à 5200 au moins.
Ce chiffre, en hausse constante, représente le total des personnes désireuses de rentrer inscrites sur l'app Travel Admin du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE). Ce dernier n'est pas en mesure de dire combien de touristes suisses au total, les non-inscrits inclus, sont bloqués. Il convient en outre de ne pas oublier les dizaines de milliers de Suisses qui vivent au Moyen et au Proche-Orient.
Les forces israéliennes ont pénétré dans plusieurs villages du Sud Liban
Des forces israéliennes ont pénétré dans plusieurs localités et villages frontaliers relevant de la juridiction des Casques bleus dans le sud du Liban, a affirmé une source de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) à l'AFP mercredi.
«Les forces israéliennes sont présentes aujourd'hui dans plusieurs villages et localités», dont Houla, Kfar Kila, Kfar Chouba, Yaroun et Khiam à six kilomètres de la frontière, a précisé la source de la force de l'ONU.
Source: AFP
Le Hezbollah dit avoir visé des bases près de Tel Aviv et Haïfa
Le Hezbollah libanais a annoncé mercredi avoir visé à l'aide de drones d'attaque une base militaire près de Tel-Aviv, dans le centre d'Israël, et une base navale à Haïfa, dans le nord du pays.
«En réponse à l'agression israélienne (...) le Hezbollah a visé la base militaire de Tel Hashomer et la base navale de Haïfa», a annoncé le groupe pro-iranien, peu après que des sirènes d'alerte ont retenti à Jérusalem et Tel-Aviv.
Source: AFP
Pour les USA, Russie et Chine ne sont «pas vraiment un facteur» dans la guerre
Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a assuré mercredi que la Chine et la Russie ne constituaient «pas vraiment un facteur» dans la guerre menée par les Etats-Unis contre l'Iran.
Interrogé lors d'une conférence de presse sur son «message à l'adresse des alliés de l'Iran, à savoir la Russie et la Chine, qui ont appelé à la fin des hostilités», le chef du Pentagone a répondu ne pas avoir de message à leur intention: «Ils ne sont pas vraiment un facteur ici, et notre problème n'est pas avec eux, il est avec les ambitions nucléaires de l'Iran.»
La Turquie «n'était pas la cible du missile» lancé depuis l'Iran, assure un responsable turc
La Turquie «n'était pas la cible du missile» lancé depuis l'Iran, qui se dirigeait vers l'espace aérien turc et a été détruit par les systèmes de défense de l'OTAN basés en Méditerranée orientale, a affirmé mercredi un responsable turc à l'AFP.
«Nous pensons qu'il visait une base militaire» à Chypre, «mais qu'il a dévié de sa course», a-t-il ajouté, après avoir requis l'anonymat.
Source: AFP
L'Iran dit avoir ciblé au Kurdistan irakien des groupes d'opposition
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré mardi avoir ciblé au Kurdistan irakien, limitrophe de l'Iran, des groupes d'opposition kurdes armés hostiles à la République islamique.
«Des bases et quartiers généraux des groupes Komala et anti-révolutionnaires ont été touchés avec succès par trois missiles» tirés à 11h (7h30, heure suisse), ont indiqué dans un communiqué les Gardiens de la Révolution.
Plusieurs groupes d'opposition kurdes en exil en Irak ont annoncé fin février la formation d'une coalition politique visant à renverser la République islamique et, à terme, obtenir l'autodétermination.
Source: AFP
Starmer assure que la «relation spéciale» Londres-Washington est «à l'oeuvre»
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré mercredi que la «relation spéciale» entre Londres et Washington était «à l'oeuvre», après que Donald Trump lui a reproché d'avoir été «peu coopératif» dans la guerre au Moyen-Orient.
«Des avions américains opèrent à partir de bases britanniques. Cela montre que la relation spéciale est à l'oeuvre. Des avions britanniques abattent des drones et des missiles pour protéger des vies américaines au Moyen-Orient depuis nos bases communes. Cela montre que la relation spéciale est à l'oeuvre, qui consiste à partager quotidiennement des renseignements afin d'assurer la sécurité de nos populations», a martelé le dirigeant britannique devant le Parlement.
«S'attacher aux dernières déclarations du président Trump, ce n'est pas ça la relation spéciale» entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, a-t-il ajouté.
Source: AFP