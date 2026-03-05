Des habitants du sud de Beyrouth fuient en panique

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 75 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Plus de 5200 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient jeudi, après l'annulation de plus de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
L'avion des Suisses rapatriés d'Oman a atterri à Kloten
Le vol spécial affrété par Swiss pour les voyageurs bloqués au Moyen-Orient a décollé de Mascate (Oman) jeudi matin et a atterri à Zurich peu après 14h30. À bord de l'Airbus A340, complet, se trouvaient 211 passagers: 205 adultes et 6 enfants. Une quarantaine d'employés ont rendu ce vol possible en moins de 48 heures. Les équipes des opérations, de l'ingénierie, de la planification des équipages et de nombreux autres services ont travaillé de concert sous une forte pression temporelle, coordonnant les opérations, organisant les équipages de volontaires et assurant la liaison avec les autorités.
L'équipage se composait de deux commandants de bord, deux copilotes et dix membres d'équipage. Un mécanicien voyageait également avec l'appareil. Par précaution, l'équipe avait chargé un conteneur de pièces de rechange essentielles, notamment des roues, dans la soute afin de pouvoir intervenir de manière autonome en cas de problème technique à Mascate. L'équipage était ainsi préparé à de nombreux défis que pourrait présenter une telle mission. Ils s'étaient déjà rendus à Oman mercredi soir pour préparer le vol.
Le vol spécial suisse a été effectué en coopération avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Cependant, il ne s'agissait pas d'un vol d'évacuation subventionné, mais d'une opération indépendante menée par Swiss, comme indiqué dans le communiqué de presse.
Des habitants du sud de Beyrouth fuient en panique
Des habitants de la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise, fuient dans la panique jeudi après-midi, après un appel à évacuer tout le secteur lancé par l'armée israélienne, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Des tirs nourris ont éclaté peu après cet avertissement israélien aux habitants d'évacuer au plus vite toute la banlieue sud, un bastion du Hezbollah pro-iranien où vivent des centaines de milliers de personnes. Des embouteillages monstres se sont formés aux abords de la banlieue sud.
Source: AFP
La Russie assure que l'Iran ne lui a pas demandé d'aide militaire
Le Kremlin a indiqué jeudi que l'Iran, proche allié de Moscou frappé par des bombardements israélo-américains massifs, n'avait pas demandé à la Russie d'aide militaire.
«Il n'y a eu aucune demande de la part de l'Iran», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien, en réponse à une question pour savoir si la Russie avait l'intention de livrer des armes à Téhéran.
Source: AFP
Une frappe de drones iraniens touche l'Azerbaïdjan, deux blessés
Un aéroport de l'enclave de Nakhitchevan en Azerbaïdjan a été touché jeudi par une frappe de drone iranien, ont rapporté les médias locaux, alors que la guerre déclenchée par les frappes israélo-américaines sur l'Iran continue de s'étendre au Moyen-Orient.
Deux drones ont traversé la frontière iranienne et l'un d'eux s'est écrasé sur l'aéroport de Nakhitchevan, selon le média local Report, qui n'a pas fourni d'autres détails. Une vidéo non vérifiée par l'AFP publiée sur les réseaux sociaux montre une fumée noire s'élevant derrière l'entrée de l'aéroport.
«Un drone a frappé le terminal de l'aéroport de la République autonome de Nakhitchevan, alors qu'un autre drone est tombé près du bâtiment d'une école dans le village de Chakarabad», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Nous condamnons fermement ces attaques de drones lancées depuis la République islamique d'Iran», a-t-il ajouté.
Deux personnes ont été blessées par les drones iraniens, a indiqué jeudi Bakou, qui a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur d'Iran.
L'Iran dément
L'Iran a démenti jeudi toute frappe de drone contre l'Azerbaïdjan, qui l'avait accusé d'être derrière deux frappes ayant touché plus tôt dans la journée la région de Nakhitchevan, frontalière de la République islamique. Elle a rejeté la faute sur Israël.
Source: AFP
Nouveau bilan: il y aurait 1230 morts en Iran depuis le début des frappes
L'agence de presse officielle iranienne Irna a fait état jeudi de 1230 morts, depuis le début, samedi, des bombardements menés par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.
L'AFP n'était pas en mesure de vérifier dans l'immédiat ce bilan. Le précédent, diffusé mercredi, était de 1045 morts, des civils et des militaires.
Source: AFP
Des avions américains ne participant pas aux opérations en Iran «acceptés» sur une base en France
ERRATUM: Des avions militaires américains «de soutien» ont été autorisés sur la base française d'Istres (sud-est) a annoncé jeudi l'Etat-major français, affirmant avoir obtenu la «complète garantie» que ces appareils «ne participent en aucune mesure aux opérations menées par les Etats-Unis en Iran».
«Il s'agit d'une procédure de routine dans le cadre de l'Otan», assure l'Etat-major.
Plus tôt, l'AFP avait signalé que la France avait autorisé l'utilisation de ses bases au Moyen-Orient.
Source: AFP
L'Iran indique avoir visé une base militaire américaine au Koweït
L'armée iranienne a indiqué jeudi avoir lancé une attaque de drone contre une base militaire américaine au Koweït, au sixième jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Des drones de la marine ont ciblé un site sur le camp des forces américaines d'Udairi, au Koweït», a indiqué l'armée dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat, utilisant l'ancien nom du camp de Buehring, une base américaine majeure dans le nord-ouest du Koweït.
Source: AFP
Swiss prolonge la suspension des vols vers Dubaï et Tel-Aviv
Swiss prolonge la suspension de ses vols vers Dubaï et Tel-Aviv en raison de la situation toujours tendue au Moyen-Orient, annonce jeudi la compagnie aérienne. Les liaisons vers Dubaï sont désormais suspendues jusqu'au mardi 10 mars et celles vers la capitale économique israélienne jusqu'au 22 mars.
La sécurité des équipages et des passagers constitue en tout temps la priorité absolue, ajoute la compagnie aérienne contrôlée par Lufthansa. Swiss avait indiqué mardi qu'elle suspendait les vols vers Dubaï jusqu'à vendredi et ceux à destination de Tel-Aviv jusqu'à dimanche.
Le vol spécial organisé par Swiss pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse doit atterrir jeudi vers 14h30 à Zurich.
Source: ATS
La France, l'Italie et la Grèce se coordonnent pour l'envoi de moyens militaires à Chypre
La France, l'Italie et la Grèce vont «coordonner l'envoi de moyens militaires à Chypre et en Méditerranée orientale» décidé après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé jeudi l'entourage d'Emmanuel Macron.
Le président français a «pris l'initiative d'appeler la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, et le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis», a précisé cette source. «Ils se sont accordés pour coordonner l'envoi de moyens militaires à Chypre et en Méditerranée orientale et à travailler de concert en vue de garantir la liberté de navigation en mer rouge», a-t-on encore ajouté.
Macron a annoncé mardi le déploiement du porte-avions Charles-de-Gaulle en Méditerranée, ainsi que l'envoi à Chypre de la frégate multimissions Languedoc et de moyens anti-aériens. Le ministre italien de la Défense a annoncé jeudi que l'Italie allait envoyer dans les prochains jours, avec l'Espagne, la France, et les Pays-Bas des moyens navals pour défendre Chypre après une attaque de drones iraniens contre une base britannique situe sur l'île. Athènes a envoyé lundi deux frégates et des avions F16 à Chypre.
Source: AFP
L'aéroport israélien Ben Gourion, à Tel-Aviv, aurait été visé, selon l'Iran
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé jeudi avoir visé l'aéroport international Ben Gourion en Israël ainsi qu'une base aérienne dans la zone, au sixième jour de la guerre.
«Des missiles lourds Khorramshahr-4, transportant une ogive d'une tonne, ont été lancés à l'aube aujourd'hui (...) vers le coeur de Tel-Aviv, l'aéroport Ben Gourion et la base du 27e escadron de l'armée de l'air située à l'aéroport», ont déclaré les Gardiens dans un communiqué relayé par l'agence Tasnim.
Source: AFP
Des débris de drones blessent six personnes à Abou Dhabi
Six employés étrangers ont été blessés dans une zone industrielle à Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unis, par la chute de débris d'un drone intercepté, ont annoncé jeudi les autorités de l'émirat du Golfe.
Les autorités ont fait part d'un «incident impliquant la chute de débris à deux endroits dans la zone d'ICAD 2, à la suite de l'interception réussie d'un drone», qui a entraîné «des blessures légères à modérées chez des ressortissants pakistanais et népalais».
Source: AFP
L'armée iranienne dit avoir mené des frappes de drones sur des cibles israéliennes
L'armée iranienne a affirmé jeudi avoir mené des frappes de drones qui ont touché plusieurs cibles en Israël, dont une base radar. Les frappes ont touché «des cibles à Tel-Aviv ainsi que la base radar de Meron», dans le nord d'Israël, a indiqué l'armée citée par la télévision d'Etat.
Source: AFP
L'Azerbaïdjan promet que l'attaque de drones iraniens «ne restera pas sans réponse»
Le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan a affirmé jeudi que la frappe de drones iraniens sur la région de Nakhitchevan qui a fait deux blessés «ne resterait pas sans réponse».
Bakou «prépare les représailles nécessaires pour protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, afin d'assurer la sécurité des civils et des infrastructures civiles», a indiqué le ministère dans un communiqué, ajoutant que «ces actes belliqueux ne resteront pas sans réponse».
Source: AFP
L'Espagne envoie une frégate à Chypre pour une mission de «protection»
Le ministère de la Défense espagnol a annoncé jeudi l'envoi à Chypre pour des missions de «protection», d'une frégate, qui accompagnera le porte-avions français Charles de Gaulle et d'autres bâtiments de la marine grecque, après qu'une base militaire britannique sur cette île a été atteinte par un drone.
La frégate Cristóbal Colón (Christophe Colomb) effectuera des missions «de protection et de défense aérienne» et aidera à «toute évacuation de personnel civil», précise dans un communiqué le ministère, dont l'annonce survient en pleine période de tension avec les Etats-Unis en raison de son refus de lui permettre d'utiliser des bases espagnoles contre l'Iran, dans une guerre que Madrid considère illégale.
Source: AFP