Des habitants du sud de Beyrouth fuient en panique

L'avion des Suisses rapatriés d'Oman a atterri à Kloten

Le vol spécial affrété par Swiss pour les voyageurs bloqués au Moyen-Orient a décollé de Mascate (Oman) jeudi matin et a atterri à Zurich peu après 14h30. À bord de l'Airbus A340, complet, se trouvaient 211 passagers: 205 adultes et 6 enfants. Une quarantaine d'employés ont rendu ce vol possible en moins de 48 heures. Les équipes des opérations, de l'ingénierie, de la planification des équipages et de nombreux autres services ont travaillé de concert sous une forte pression temporelle, coordonnant les opérations, organisant les équipages de volontaires et assurant la liaison avec les autorités.

L'équipage se composait de deux commandants de bord, deux copilotes et dix membres d'équipage. Un mécanicien voyageait également avec l'appareil. Par précaution, l'équipe avait chargé un conteneur de pièces de rechange essentielles, notamment des roues, dans la soute afin de pouvoir intervenir de manière autonome en cas de problème technique à Mascate. L'équipage était ainsi préparé à de nombreux défis que pourrait présenter une telle mission. Ils s'étaient déjà rendus à Oman mercredi soir pour préparer le vol.

Le vol spécial suisse a été effectué en coopération avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Cependant, il ne s'agissait pas d'un vol d'évacuation subventionné, mais d'une opération indépendante menée par Swiss, comme indiqué dans le communiqué de presse.