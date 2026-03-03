Dans sa riposte, l'Iran réussit à fragiliser les Etats-Unis

Les principales informations à retenir:

L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.

Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.

Les affrontements ont causé la mort de plus de 550 personnes en Iran, de 52 au Liban, et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf en Israël, trois aux Emirats arabes unis, deux au Koweit et une au Bahreïn.

Près de 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.

L'Iran a fait part de son refus de négocier.