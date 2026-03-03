DE
Attaque de drone
Dans sa riposte, l'Iran réussit à fragiliser les Etats-Unis

L'Iran a confirmé le décès du Guide suprême Ali Khamenei dans les frappes menées par Israël et les Etats-Unis. Tandis que Téhéran riposte par des missiles contre Israël et des pays du Golfe, Donald Trump promet de poursuivre l'opération. Notre suivi des événements.
Publié: 03.03.2026 à il y a 56 minutes
|
Dernière mise à jour: 03.03.2026 à il y a 48 minutes

Les principales informations à retenir:

  • L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.

  • Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six. 

  • Les affrontements ont causé la mort de plus de 550 personnes en Iran, de 52 au Liban, et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf en Israël, trois aux Emirats arabes unis, deux au Koweit et une au Bahreïn.

  • Près de 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.

  • L'Iran a fait part de son refus de négocier. 

  • Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé. 

