La police espagnole a démantelé un réseau criminel qui faisait passer des migrants mineurs des îles Canaries vers la France. L'opération a conduit à 11 arrestations et révélé un système avec des contacts au Maroc et en Côte d'Ivoire pour la falsification de documents.

Un réseau européen de trafic de migrants mineurs a été démantelé

Un réseau européen de trafic de migrants mineurs a été démantelé

Un membre de la Croix-Rouge porte assistance à un migrant dans le port de La Restinga, aux îles Canaries, le 4 novembre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La police espagnole a annoncé jeudi le démantèlement d'un réseau criminel qui faisait passer des migrants mineurs des îles Canaries, où ils arrivaient depuis le Maroc, jusqu'en France, lors d'une opération qui s'est soldée par 11 arrestations.

«L'organisation disposait de moyens logistiques au Maroc pour le transfert» des mineurs jusqu'à l'archipel espagnol situé dans l'Atlantique, et «de contacts en Côte d'Ivoire pour l'envoi de documents falsifiés» permettant d'obtenir de faux papiers pour ces jeunes afin de les emmener en France, a détaillé la police nationale dans un communiqué.

L'enquête a commencé après la disparition de 14 mineurs de deux centres d'accueil, sur l'île de Lanzarote et à Grande Canarie, entre novembre 2024 et mai 2025. Au cours des dernier mois, des agents ont notamment arrêté une personne de nationalité mauritanienne alors qu'elle tentait d'embarquer dans un avion à destination de Madrid avec trois mineurs sans autorisation du centre d'accueil où ils avaient été hébergés, selon la police.

Onze arrestations

Une jeune fille d'abord prise pour une mineure s'est avéré être majeure et a été finalement interpellée elle aussi. Les enquêteurs ont effectué deux perquisitions dans des domiciles à Lanzarote, au cours desquelles ils ont saisi de nombreux documents, des dispositifs électroniques et de l'argent liquide appartenant au réseau.

Au total, la police a arrêté 11 personnes, neuf à Lanzarote, une à Grande Canarie et une autre à Madrid. Quatre d'entre elles ont été placées en détention provisoire, soupçonnées de plusieurs délits, notamment appartenance à une organisation criminelle, falsification de documents, trafic illégal de personnes et pornographie infantile, a détaillé la police. Les autorités maintiennent l'enquête ouverte jusqu'à ce que tous les mineurs disparus soient retrouvés, a ajouté le communiqué, qui ne précise pas à quelle fin ces mineurs étaient emmenés en France.

L'Espagne est l'un des trois principaux points d'entrée pour les migrants en Europe, avec l'Italie et la Grèce. Les îles Canaries, situées dans l'Atlantique au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, constituent une porte d'entrée importante pour la migration irrégulière vers l'Espagne. Près de 47'000 migrants sont arrivés dans l'archipel l'année dernière, établissant un record pour la deuxième année consécutive, mais les arrivées ont nettement diminué cette année.



