DE
FR

Malgré des conditions pénibles
La Grèce a sauvé plus de 300 migrants en deux jours

Plus de 300 migrants, originaires de Libye, ont été secourus au large de la Crète ces deux derniers jours, a annoncé la police portuaire grecque. Les sauvetages ont eu lieu malgré de fortes conditions de vent en Méditerranée.
Publié: il y a 38 minutes
Une embarcation transporte des réfugiés et des migrants au port de Lavrio, en Grèce, le 10 juillet 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plus de 300 migrants et demandeurs d'asile en provenance surtout de la Libye ont été secourus au cours des deux derniers jours par les autorités grecques au large de la Crète (sud), a indiqué mardi la police portuaire. Près de la moitié de ces personnes, à bord d'au moins trois différentes embarcations de fortune ont été secourues lundi avant d'autres opérations de sauvetage menées mardi, ont précisé les gardes-côtes dans des communiqués.

A lire aussi
Quatre migrants meurent en tentant de traverser la Manche
Un bilan «provisoire»
Quatre migrants meurent en tentant de traverser la Manche
La Suisse fait partie des pays les plus efficaces pour les expulsions
Mieux que nos voisins
La Suisse fait partie des pays les plus efficaces pour les expulsions

De forts vents soufflaient dans cette zone de la Méditerranée orientale, selon la même source. Originaires en majorité du Bangladesh, d'Egypte, du Yémen et du Soudan, ces personnes sont actuellement détenues par la police crétoise avant leur transfert dans des centres d'accueil en Grèce continentale, a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse des gardes-côtes.

La Crète est devenue ces dernières années la principale porte d'entrée des demandeurs d'asile en Grèce en provenance surtout de Tobruk en Libye, une traversée périlleuse. Fin mars, 22 personnes parties de Libye avaient péri au cours de six jours d'errance de leur embarcation en Méditerranée et leurs corps avaient été jetés à l'eau, selon des déclarations des 26 survivants secourus au large de la Crète par un bateau de l'agence européenne des frontières Frontex.

Procédure de demande d'asile suspendue

En raison de l'augmentation du nombre d'arrivées des migrants en Crète l'été dernier, en pleine saison touristique, la Grèce avait suspendu pour trois mois la procédure de demande d'asile, une mesure critiquée par le Haut commissariat de l'Onu pour les réfugiés et des ONG des droits humains.

Suivant une stricte politique migratoire, le gouvernement conservateur grec soutient fortement le tour de vis adopté récemment par l'Union européenne (UE) qui permet notamment d'ouvrir des centres en dehors des frontières de l'UE, les fameux «hubs de retour», pour y envoyer les migrants dont la demande d'asile est rejetée.


Découvrez nos contenus sponsorisés
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Avec vidéo
Présenté par
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Articles les plus lus
    Articles les plus lus