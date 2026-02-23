Le Mexique envoie 2500 soldats dans l'Etat de Jalisco après la mort de Nemesio Oseguera. Le chef du cartel CJNG a été tué lors d'une opération militaire dimanche.

Près de 60 personnes tuées au Mexique, après les violences du cartel

Le Mexique a déployé 2500 soldats supplémentaires dans l'ouest du pays, une mesure qui se veut «dissuasive» face une vague de violences après la mort du chef d'un des plus gros cartels de drogue du pays, a annoncé lundi le ministre de la Défense, Ricardo Trevilla.

«Environ 7000 soldats étaient déjà stationnés dans l'Etat de Jalisco, donc la présence militaire va être renforcée» dans cette région où sévit le Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), dont le chef Nemesio Oseguera, alias El Mencho, a été tué dans une opération militaire dimanche, a indiqué le ministre.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a par ailleurs affirmé en conférence de presse qu'il n'y avait pas eu «de participation des forces des États-Unis dans l'opération», mais «beaucoup d'échange d'informations».

Plusieurs morts

Au moins 25 membres de la garde nationale, ainsi qu'un agent de sécurité et un fonctionnaire du parquet, ont été assassinés au Mexique dans des d'attaques menées par le CJNG, a annoncé lundi le ministre de la Sécurité, Omar Garcia Harfuch.

Lors de ces événements survenus dans l'Etat de Jalisco (ouest), une femme a également trouvé la mort et 30 membres du cartel ont été tués par les forces de l'ordre, a précisé le ministre.