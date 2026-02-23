Le Mexique a fait état de 75 morts dans les violences qui ont suivi la mort de Nemesio Oseguera. Le chef du cartel CJNG a été tué lors d'une opération militaire dimanche.

La violence du cartel se déchaîne au Mexique après la mort d'El Mencho

Le bilan des violences a été revu à la hausse au Mexique, après le décès dimanche du chef d'un des plus gros cartels de drogue du pays dans une opération militaire, a annoncé lundi le gouvernement. Les autorités ont confirmé jusqu'à présent au moins 74 morts, dont de nombreux policiers et membres du cartel. Une femme enceinte figurerait également parmi les victimes.

En réaction à l'opération militaire de dimanche, des membres présumés du cartel avaient déclenché une vague de violence dans 20 Etats du Mexique. Des individus armés ont bloqué plusieurs routes dans le Jalisco avec des voitures et des camions incendiés. La présidente Claudia Sheinbaum a assuré lundi matin que les barrages routiers avaient été levés.

Mesure «dissuasive»

Mexico a annoncé le déploiement de 2500 soldats supplémentaires dans l'ouest du pays, portant à 10'000 le nombre de soldats mobilisés au total. Cette mesure se veut «dissuasive», selon le ministre de la Défense, Ricardo Trevilla. Environ 7500 soldats «étaient déjà stationnés dans l'Etat de Jalisco, donc la présence militaire va être renforcée» dans cette région où sévit le Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), a-t-il précisé.

Les autorités espèrent éviter une aggravation des troubles à quatre mois du Mondial 2026 de football, co-organisé avec les Etats-Unis et le Canada et dont Guadalajara, capitale de l'Etat du Jalisco, sera l'une des villes-hôtes. «Le plus important», c'est «de protéger la population», a déclaré Claudi Sheinbaum en conférence de presse lundi. Le pays «est en paix, il est calme», a-t-elle affirmé.

Commerces et écoles fermés

Malgré ces déclarations, à Guadalajara, les commerces restaient fermés lundi matin en raison de la peur, a constaté l'AFP. Les écoles ont suspendu les cours dans le Jalisco et dans une dizaine d'autres Etats par crainte de nouvelles violences. Les Etats-Unis ont appelé les ressortissants américains se trouvant dans plusieurs zones du Mexique, dont des villes et régions touristiques comme Cancun, Guadalajara et Oaxaca, à «se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre».

Des compagnies aériennes américaines et canadiennes ont annulé des dizaines de vols vers plusieurs villes mexicaines. Le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie ont conseillé lundi à leurs ressortissants de renoncer aux «voyages non-essentiels» dans une dizaine d'Etats mexicains, dont Chihuahua, Sinaloa et Jalisco. Le Quai d'Orsay a, lui, appelé les ressortissants français à «faire preuve de la plus grande prudence».

Tué à l'âge de 59 ans, Nemesio Oseguera, était considéré comme le dernier des grands parrains depuis l'arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquin Guzman «El Chapo», et Ismael «Mayo» Zambada, incarcérés aux Etats-Unis. A la tête du CJNG, il était l'un des barons de la drogue les plus recherchés par le Mexique et les Etats-Unis, qui offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour sa capture.

Renseignement américain

Le CJNG a été qualifié en 2025 d'«organisation terroriste» par les Etats-Unis, qui l'accusent de trafic de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl. Donald Trump a érigé en priorité la lutte contre le narcotrafic et a exhorté plusieurs fois Claudia Sheinbaum à laisser Washington envoyer des forces lutter contre les cartels qui opèrent au Mexique.

La dirigeante de gauche a confirmé lundi qu'il n'y avait pas eu «de participation des forces des Etats-Unis dans l'opération», mais «beaucoup d'échange d'informations». Cependant, de l'avis de David Saucedo, analyste en sécurité, l'opération militaire a été «encouragée» et «sollicitée» par le gouvernement américain.

La mort du chef de l'une des organisations criminelles les plus puissantes au monde suscite des interrogations sur qui lui succédera. Nemesio Oseguera «était omniprésent» et «n'avait pas de successeurs évidents», si bien que des scissions pourraient se produire au sein du CJNG, estime Gerardo Rodriguez, expert en sécurité à l'Université des Amériques à Puebla, interrogé par l'AFP.