Jusqu'à 40 degrés dans le sud de l'Europe?

L’été joue les prolongations sur une grande partie de l’Europe. Portée par un flux d’air chaud venu d’Afrique du Nord, une vague de chaleur va faire grimper le mercure jusqu’à 40 degrés dans la péninsule Ibérique. La Suisse pourrait elle aussi retrouver des températures proches de 28 degrés.

Janine Enderli

L’été joue les prolongations en Europe. Une vague de chaleur touche actuellement le sud du continent, avec des températures exceptionnellement élevées pour la fin septembre et le début octobre. En cause: un flux d’air chaud venu d’Afrique du Nord.

La péninsule Ibérique sera particulièrement concernée. En Espagne et au Portugal, les températures dépasseront les 35 degrés dans de nombreuses régions dès samedi. Localement, le mercure pourrait même approcher les 40 degrés. Le sud de la France ne sera pas épargné, avec des maximales attendues jusqu’à 36 degrés.

Le Danemark et la Suède aussi touchés

L’Italie et les Balkans connaîtront eux aussi des conditions dignes de l’été. Les températures pourraient y atteindre 30 degrés, notamment dans la plaine du Pô et en Toscane, où cette chaleur inhabituelle donnera des airs de fin août à ce début d’automne.

La vague de chaleur ne restera pas cantonnée au sud de l’Europe. En Allemagne, le mercure devrait grimper entre 27 et 29 degrés de dimanche à mardi. La Pologne, le Danemark et la Suède devraient également connaître des températures nettement supérieures aux normales saisonnières. En Suisse aussi, la douceur pourrait faire son retour, avec des valeurs qui devraient dépasser les 25 degrés par endroits.

Une situation qui va durer

Cette situation s’explique par des conditions météorologiques très stables sur l’Europe occidentale, qui tiennent à distance les perturbations atlantiques. Pendant que l’air chaud stagne sur une grande partie du continent, les dépressions venues de l’Atlantique sont principalement repoussées vers les îles Britanniques et certaines régions de Scandinavie, où elles pourraient apporter de l’humidité et parfois de fortes pluies.

Reste à savoir combien de temps cette configuration va durer. Selon les prévisions, la chaleur devrait se maintenir au moins jusqu’à la première semaine d’octobre. Un véritable changement de temps ne serait pas attendu avant la mi-octobre au plus tôt. D’ici là, cette chaleur exceptionnelle pourrait continuer à concerner une grande partie de l’Europe et retarder encore l’arrivée de l’automne.