DE
FR

Une situation extraordinaire
Jusqu’à 27°C ce week-end: l’automne prend des airs d’été en Suisse

L’été joue les prolongations en Suisse: jusqu’à 27°C sont attendus ce week-end. Selon MétéoSuisse, le temps restera sec, alors qu’une sécheresse persistante continue de toucher le pays, notamment les Alpes.
Publié: 12:23 heures
1/6
Cette semaine, le thermostat grimpe continuellement.
Photo: MeteoNews
Janine Enderli

Alors que l'automne pointe le bout de son nez, la météo suisse ne semble pas encore prête à changer de cap. Cette semaine encore, le soleil dominera dans de nombreuses régions, avec des températures agréablement douces en journée. Mercredi matin, quelques nuages feront leur apparition dans le sud, avant de gagner progressivement le nord et l’est jeudi. Le ciel ne devrait toutefois pas se couvrir complètement.

A lire aussi
Southeast Asia El Nino
Chaleur, choléra et dengue
El Niño fait peser une menace sanitaire mondiale
Grapes,Agriculture,,Food,Business.,Farmer,Harvesting,Fruits,For,Wine,Production
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
Der Miteigentümer blockiert seit Jahren notwendige Renovierungsarbeiten. Das Gebäude wurde zur Gefahr für die Senioren. (Symbolbild)
Canicule durant l'été
Les vagues de chaleur ont provoqué une surmortalité chez les seniors
GRATIS, SCHWIMMBAD, PISCINE, GRATUIT, CANICULE,
Des records explosés
Affluence historique pour les piscines suisses cet été

Le temps prendra même des allures pleinement estivales ce week-end. Les températures devraient atteindre 25°C, voire davantage, dans de nombreuses régions. Le thermostat pourrait même grimper jusqu'à 27°C. Sur le calendrier, l’automne a pourtant déjà commencé – et, du point de vue météorologique, il est même installé depuis quelque temps. «Mais cela ne semble pas perturber l’été cette année», résume le météorologue Roger Perret dans son dernier billet publié sur le blog de MeteoNews.

Un été sans fin

A l'origine de ces températures particulièrement douces: la Suisse se trouve à la lisière nord-est d’un vaste anticyclone qui s'étend au sud-ouest de l’Europe. Elle est ainsi soumise à un afflux d’air sec et chaud. Dans ces conditions, le nord du pays bénéficie d’un ensoleillement généreux, voire quasi total dans de nombreuses régions. Mercredi après-midi, les températures grimperont jusqu'à 20 et 23°C en Suisse alémanique, et entre 22 et 24°C en Suisse romande.

«Jeudi, une perturbation passera un peu plus à l'est de chez nous, entraînant notamment quelques nuages dans l'est», poursuit Roger Perret. Cela ne devrait toutefois pas entraîner de véritable baisse des températures.

«Des températures exceptionnellement élevées»

Dès vendredi, l’été fera définitivement son retour et devrait même gagner en intensité. «Nous sommes sous l’influence d’une crête anticyclonique marquée. A l'exception de quelques nuages qui feront leur apparition vendredi, le temps restera ensoleillé et chaud pendant la journée, voire très chaud à l'approche du week-end.»

Les températures devraient ainsi atteindre 25 °C ce week-end, voire légèrement plus, renouant avec des conditions pleinement estivales. Pour Roger Perret, «C’est une nouvelle fois des températures exceptionnellement élevées pour la saison, cela reste rare à la fin du mois de septembre.» Il fait également doux en montagne. La limite du zéro degré se situe à 4300 mètres.

De plus, le temps reste très sec. Comme l'indique MétéoSuisse dans un bulletin récent, la Suisse – en particulier dans les Alpes – connaît sécheresse persistante. Jusqu’à fin septembre, et probablement aussi début octobre, il ne faut s’attendre à pratiquement aucune précipitation notable. Cette situation aggrave encore davantage les problèmes liés aux faibles débits des cours d’eau, au manque d’humidité des sols et à la baisse du niveau des nappes phréatiques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus