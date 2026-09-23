L’été joue les prolongations en Suisse: jusqu’à 27°C sont attendus ce week-end. Selon MétéoSuisse, le temps restera sec, alors qu’une sécheresse persistante continue de toucher le pays, notamment les Alpes.

Janine Enderli

Alors que l'automne pointe le bout de son nez, la météo suisse ne semble pas encore prête à changer de cap. Cette semaine encore, le soleil dominera dans de nombreuses régions, avec des températures agréablement douces en journée. Mercredi matin, quelques nuages feront leur apparition dans le sud, avant de gagner progressivement le nord et l’est jeudi. Le ciel ne devrait toutefois pas se couvrir complètement.

Le temps prendra même des allures pleinement estivales ce week-end. Les températures devraient atteindre 25°C, voire davantage, dans de nombreuses régions. Le thermostat pourrait même grimper jusqu'à 27°C. Sur le calendrier, l’automne a pourtant déjà commencé – et, du point de vue météorologique, il est même installé depuis quelque temps. «Mais cela ne semble pas perturber l’été cette année», résume le météorologue Roger Perret dans son dernier billet publié sur le blog de MeteoNews.

Un été sans fin

A l'origine de ces températures particulièrement douces: la Suisse se trouve à la lisière nord-est d’un vaste anticyclone qui s'étend au sud-ouest de l’Europe. Elle est ainsi soumise à un afflux d’air sec et chaud. Dans ces conditions, le nord du pays bénéficie d’un ensoleillement généreux, voire quasi total dans de nombreuses régions. Mercredi après-midi, les températures grimperont jusqu'à 20 et 23°C en Suisse alémanique, et entre 22 et 24°C en Suisse romande.

«Jeudi, une perturbation passera un peu plus à l'est de chez nous, entraînant notamment quelques nuages dans l'est», poursuit Roger Perret. Cela ne devrait toutefois pas entraîner de véritable baisse des températures.

«Des températures exceptionnellement élevées»

Dès vendredi, l’été fera définitivement son retour et devrait même gagner en intensité. «Nous sommes sous l’influence d’une crête anticyclonique marquée. A l'exception de quelques nuages qui feront leur apparition vendredi, le temps restera ensoleillé et chaud pendant la journée, voire très chaud à l'approche du week-end.»

Les températures devraient ainsi atteindre 25 °C ce week-end, voire légèrement plus, renouant avec des conditions pleinement estivales. Pour Roger Perret, «C’est une nouvelle fois des températures exceptionnellement élevées pour la saison, cela reste rare à la fin du mois de septembre.» Il fait également doux en montagne. La limite du zéro degré se situe à 4300 mètres.

De plus, le temps reste très sec. Comme l'indique MétéoSuisse dans un bulletin récent, la Suisse – en particulier dans les Alpes – connaît sécheresse persistante. Jusqu’à fin septembre, et probablement aussi début octobre, il ne faut s’attendre à pratiquement aucune précipitation notable. Cette situation aggrave encore davantage les problèmes liés aux faibles débits des cours d’eau, au manque d’humidité des sols et à la baisse du niveau des nappes phréatiques.