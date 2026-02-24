Alors que le nord-est des États-Unis affronte une tempête historique, la presse américaine évoque une neige surnommée «heart attack snow», soit susceptible de causer des crises cardiaques. Voici d'où vient ce risque.

Pourquoi la tempête de neige qui s'abat sur les États-Unis peut causer des crises cardiaques

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le «live ticker» qu'alimente furieusement CNN depuis le début de la tempête commence à évoquer l'épouvantable film «Le jour d'après». Alors qu'un nombre effarant de domiciles pourrait subir des coupures d'électricité prolongées (150'000 pour la seule ville de Providence, dans le Rhode Island), les médias américains listent les réflexes de survie et les recommandations destinées aux personnes enfermées chez elles, dans le noir et dans le froid. Les quantités de neige atteignent des records dans de nombreuses villes (près d'un mètre, toujours à Providence), tandis que New York est paralysée sous une couche de glace.

Et comme si la situation n'était pas encore suffisamment dangereuse, les dernières informations évoquent aussi un phénomène de «heart attack snow», soit une neige susceptible de causer des problèmes cardiaques. Et il ne s'agit pas d'une métaphore.

Une neige particulièrement lourde

En raison des températures qui oscillent autour de zéro, les flocons de neige peuvent partiellement fondre et s'agglutiner, précise CNN. Ce phénomène crée une neige mouillée et dense, deux fois plus lourde que d'habitude, par des conditions normales.

Résultat: elle place énormément de pression sur les toitures, les lignes à haute tension et les arbres. Le déblayage requiert donc un grand effort physique, qui peut être rude pour le système vasculaire, augmentant le rythme cardiaque et la pression artérielle. Diverses études ont en outre souligné que les basses températures, même lorsqu'on ne s'évertue pas à déneiger, peuvent stresser le coeur et mener les vaisseaux sanguins à se contracter. Le risque est d'autant plus important pour les personnes qui présentent déjà certaines vulnérabilités ou souffrent de maladies sous-jacentes.

D'après l'American Journal of Emergency Medicine, des dizaines de personnes meurent chaque année d'incidents cardiaques, alors qu'elles étaient en train de déneiger chez elles. Entre 1996 et 2006, plus de 200'000 personnes ont été traitées aux urgences pour des blessures ou des problèmes cardiaques liés au déblayage, tandis que 1600 d'entre elles ont perdu la vie. Il n'existe pas encore de chiffres liés à à la tempête qui s'abat actuellement sur les États-Unis.

Comment déblayer sans risque?

«Le fait de déneiger 40 cm de neige est très difficile et augmente le risque de crise cardiaque, dans la mesure où le corps n'est pas accoutumé à ce genre d'activité», indique la Dre Alina Mitina, spécialiste en médecine d'urgence à l'Université Hackensack, dans le New Jersey, auprès du «Sun».

Pour minimiser les risques, le «New York Times» a listé une série de conseils destinés aux habitants des régions concernées par le blizzard. Il s'agit notamment d'attendre une heure après le réveil pour se mettre à déblayer, afin de laisser le temps aux muscles de se réchauffer, ce qui allège le travail du coeur. La caféine, le tabac et les repas très riches doivent également être évités avant le déneigement, tandis qu'une bonne hydratation et un échauffement réalisé dans une pièce chauffée sont recommandés, ainsi que l'explique le Dr. Stephen Cheung, professeur en kinésiologie à l'Université de Brock, dans l'Ontario, au média américain. Les mouffles devraient remplacer les gants, et les vêtements en coton (qui retiennent l'humidité).

Quant à la technique de déblayage elle-même, il est préférable de s'attaquer à de fines couches de neiges, en la poussant vers l'avant plutôt que d'essayer de la soulever, en réalisant de fréquents temps de pause à l'intérieur.

«Un essoufflement anormal, ainsi que toute douleur dans le bras, la mâchoire, le haut du dos ou la poitrine doivent alerter», prévient la Dre Mitina, toujours dans le «Sun». Il en va de même pour les vertiges soudains et l'impression qu'on est sur le point de s'évanouir, symptômes qui nécessitent un appel immédiat au 144.