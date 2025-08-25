Dernière mise à jour: il y a 47 minutes

Publié: il y a 56 minutes

François Bayrou engagera la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Le Premier ministre français alerte sur le «danger immédiat» du surendettement en France.

François Bayrou demandera la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre

François Bayrou déclare que la «dépendance à la dette est devenue chronique en France». Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre a annoncé lundi qu'il engagerait le 8 septembre la «responsabilité du gouvernement» devant l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire, autour de la «question centrale» de «la maîtrise de nos finances».

Ce vote «consacrera la dimension de l'effort» de près de 44 milliards d'euros de réduction du déficit public de la France, et seulement ensuite aura lieu «la discussion» sur «chacune des mesures de ce plan d'urgence», a affirmé le Premier ministre lors d'une conférence de presse de rentrée.

«La dépendance à la dette est chronique»

Le «danger immédiat» du surendettement menace la France, qui doit y «faire face (...) aujourd'hui même sans retard d'aucune sorte», a affirmé lundi François Bayrou lors d'une conférence de presse de rentrée consacrée à son plan d'économies budgétaires.

«La dépendance à la dette est devenue en France chronique et cet argent, emprunté par centaines de milliards, n'a pas été utilisé comme il aurait fallu pour investir», mais «pour les dépenses courantes», a asséné le Premier ministre avec un ton grave et solennel.