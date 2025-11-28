Deux pétroliers russes sous pavillon gambien ont subi des explosions en mer Noire, près des côtes turques. L'un est en feu, mais aucune victime n'est signalée. Les navires, sous sanctions occidentales, transportaient du pétrole russe malgré l'embargo.

AFP Agence France-Presse

Deux pétroliers battant pavillon gambien, dont un en route pour la Russie, ont subi des explosions qui n'ont pas fait de victimes et l'un d'eux est en feu vendredi soir en Mer Noire, à proximité des côtes turques, a annoncé la Turquie qui n'a pas constaté à ce stade de pollution.

«Le pétrolier Kairos, à vide et en route pour le port russe de Novorossiïsk, a pris feu à 28 milles nautiques de nos côtes, en raison de causes extérieures. Les 25 membres d'équipage sont sains et saufs», a affirmé sur X la Direction turque des affaires maritimes (DGM). Un deuxième pétrolier, le Virat, «a signalé avoir été touché à environ 35 milles nautiques», a également annoncé la DGM, sans préciser la nature de l'impact.

Interrogé en direct par la chaine de télévision privée NTV, sur le terme «causes extérieures», le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu, a évoqué la possibilité de mines, de roquette ou de drone. «Une cause extérieure signifie que le navire a été touché par une mine, une roquette ou un projectile similaire, ou alors par un drone, ou par un véhicule sous-marin sans pilote. Ce sont les premières choses qui viennent à l'esprit», a-t-il dit.

Les deux pétroliers font l'objet de sanctions occidentales en raison de leur transport de pétrole depuis les ports russes, malgré l'embargo décrété après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Equipage sauf

Le ministre turc a assuré que les vingt-cinq-membres d'équipage qui se trouvaient bord du pétrolier Kairos, toujours en feu près de cinq heures après avoir signalé le sinistre, ont été évacués sains et saufs et que les secours ont rejoint l'autre bâtiment, le Virat. «Les équipes des garde-côtes ont rejoint le second navire et sont en train d'intervenir. Vingt personnes se trouvent à bord. Leur santé et leur sécurité ne sont pas compromises, et il n'y a pas d'incendie à bord», a-t-il précisé.

Selon le ministre les deux navires étaient vides: «Aucune pollution n'est constatée pour le moment, mais nous surveillons l'évolution de l'incendie» a-t-il dit précisant que le Kairos, en feu, «est chargé de son propre carburant». L'incendie sur le Kairos s'est déclaré vers 18h00 locales (16h00 GMT), selon le gouverneur de Kocaeli Ilhami Aktas interrogé par NTV.

«L'incident n'est pas encore totalement élucidé. Nous n'avons pris aucune mesure de précaution à l'encontre des navires naviguant actuellement dans la zone, mais nous pourrions prendre une décision en fonction de l'évolution de la situation», a prévenu le ministre. Des flammes et une épaisse fumée noire à l'avant du bâtiment sont visibles sur une photo partagée par la DGM.

Pavillon gambien

Selon le site Vesselfinder, le Kairos, battant pavillon gambien, date de 2002 et le Virat, également sous pavillon gambien, de 2018. Les deux bâtiments sont visés par des sanctions européennes et du Commonwealth, pour le Kairos, mais aussi des Etats-Unis, pour le Virat. De nombreuses mines flottantes ont été localisées et détruites en mer Noire depuis le début du conflit en Ukraine.

Ces charges, disposées par les belligérants pour protéger leurs côtes, ont dérivé ces dernières années sous l'effet notamment des tempêtes. Face à ce danger, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie, trois pays membres de l'Otan riverains de la mer Noire, ont mis en place en 2024 un groupe naval de lutte contre les mines en mer Noire (MCM Black Sea).