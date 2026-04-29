Le porte-parole du Front de libération de l'Azawad (FLA) a annoncé à Paris que la junte malienne «va tomber tôt ou tard». Les rebelles, qui contrôlent Kidal, visent à libérer le nord du Mali, exigeant le départ de la Russie.

AFP Agence France-Presse

La junte malienne, au pouvoir à Bamako «va tomber tomber tôt ou tard» et la Russie qui la soutient doit quitter «définitivement» le pays, a affirmé mercredi à l'AFP le porte-parole des rebelles du Front de libération de l'Azawad (FLA).

«Le régime va tomber, tôt ou tard. Il va tomber, ils n'ont pas de solution pour se maintenir au pouvoir (...) Face à l'offensive du FLA pour récupérer le territoire de l'Azawad (nord du Mali, ndlr) d'un côté, et l'offensive des autres (les jihadistes du JNIM, ndlr) sur Bamako et d'autres villes, ils ne pourront pas tenir», a affirmé dans un entretien à l'AFP Mohamed Elmaouloud Ramadane, de passage à Paris.

«Loin d'être sous contrôle»

«Pour aller à la paix, pour trouver la stabilité dans l'Azawad, dans le Mali et au-delà dans le Sahel, je pense que la première des choses, c'est de faire partir cette junte», a-t-il ajouté. Selon lui, «la situation est loin d'être sous contrôle» de la junte, comme l'a revendiqué la veille son chef Assimi Goïta.

Le FLA, composé de communautés touareg, peules et arabes notamment, s'est emparé le week-end dernier de la ville stratégique de Kidal, forçant les paramilitaires russes de l'Africa Corps à s'en retirer. La région de Kidal «aujourd'hui est à 80% sous notre contrôle», selon lui.

Les indépendantistes ont dorénavant l'intention de s'emparer des autres régions du nord du pays. «Nous avons déjà libéré Kidal, Taoudénit était déjà sous notre contrôle, Gao, Tombouctou et Menaka aussi seront nos prochains objectifs à libérer», a confié Mohamed Elmaouloud Ramadane.

Les Russes doivent partir

«Notre objectif est que la Russie se retire définitivement de l'Azawad (ndlr: nord du Mali) et au-delà, de tout le Mali», a-t-il également déclaré. «Toutes les confrontations que nous avons eues avec les Russes, nous les avons gagnées», a-t-il rappelé, précisant que les forces russes avaient été «escortées de Kidal jusqu'à la localité d'Anefis», au sud-ouest de la ville. Mais, a-t-il assuré, «nous n'avons pas de problème particulièrement avec la Russie, ni avec aucun autre pays, notre problème c'est avec le régime qui gère Bamako».

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le ministère russe de la Défense a estimé que rebelles et jihadistes étaient en train de se regrouper et que la situation au Mali restait «difficile». Mardi, les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM, allié à Al-Qaïda) ont de leur côté menacé d'imposer un blocus sur les entrées de la capitale malienne Bamako, selon une vidéo d'un de leurs porte-paroles.



