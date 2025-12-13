DE
FR

Il y a plus de 400'000 ans
La plus ancienne preuve de maîtrise du feu trouvée au Royaume-Uni

Des scientifiques britanniques ont découvert des preuves de la fabrication du feu par l'homme il y a 400'000 ans près de Barnham, en Angleterre. Cette découverte révolutionnaire repousse de 350'000 ans la date précédemment admise pour cette capacité humaine.
Publié: 08:37 heures
|
Dernière mise à jour: 08:38 heures
Jusqu'à cette découverte, les preuves de maîtrise du feu les plus anciennes dataient d'il y a 50'000 ans.
Photo: KEYSTONE/AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des scientifiques ont annoncé mercredi avoir découvert des preuves de la capacité de l'homme à faire du feu 400'000 ans avant notre ère, au Royaume-Uni. C'est bien plus tôt que ce que les précédentes découvertes laissaient penser.

La capacité de l'homme à faire du feu constitue l'un des tournants de l'histoire de l'humanité, permettant non seulement à nos ancêtres de se réchauffer, mais aussi de se socialiser et de cuire des aliments, ce dernier point contribuant à l'évolution de nos cerveaux.

Des preuves exceptionnelles

Il existe des signes de l'utilisation du feu par les hommes remontant à un million d'années, en Afrique, mais il est admis qu'il s'agissait de feu apparu naturellement, par l'entremise des éclairs par exemple. Trouver des preuves solides de ce savoir-faire s'avère extrêmement difficile, en raison de l'effacement des signes au cours du temps, en moins d'un millénaire.

C'est pourtant ce qu'a été en mesure de prouver une équipe de chercheurs du British Museum, avec un foyer datant de 400'000 ans près du village de Barnham, dans le Suffolk (nord-est de Londres). La précédente preuve de fabrication et d'utilisation du feu dans le monde était estimée à 50'000 ans avant notre ère, en France.

«
C'est la découverte la plus extraordinaire de mes 40 années de carrière
Nick Ashton, auteur principal de l'étude publiée mercredi dans Nature
»

Des premiers indices en 2021

«C'est la découverte la plus extraordinaire de mes 40 années de carrière», s'est réjoui Nick Ashton, curateur au British Museum et auteur principal de l'étude publiée mercredi dans Nature. Le site de Barnham, qui se situe près d'un étang, a été découvert pour la première fois à la fin des années 1800.

Le premier indice laissant penser que le site pouvait abriter un foyer est apparu en 2021, lorsque des scientifiques ont découvert des sédiments qui avaient clairement été chauffés. Mais «le moment-clé a été la découverte de pyrite de fer», explique Nick Ashton.

Un minéral très rare

Ce minéral est utilisé pour créer l'étincelle allumant le feu. La pyrite est très rare dans cette région, ce qui indique qu'elle avait été apportée sur place dans ce but, soulignent les chercheurs. Ils ont également mis au jour des haches qui avaient pu servir à fracasser la pyrite.

Chauffer notre nourriture, en particulier la viande, nous a permis d'économiser de l'énergie auparavant utilisée lors de la digestion, ce qui a contribué à notre développement intellectuel. Il existe des fossiles datant de 400'000 ans avant notre ère qui montrent que c'est à ce moment que les cerveaux ont approché leur taille moderne, indiquent les chercheurs.

Même si l'identité exacte des utilisateurs du foyer de Barnham n'est pas complètement établie, les chercheurs estiment qu'il s'agissait sans doute de Néandertaliens, car des fossiles néandertaliens ont été découverts dans des sites à proximité en Angleterre.

