DE
FR

Saluts nazis et insultes racistes
La préfecture du Rhône annonce saisir la justice après la marche en hommage à Quentin Deranque

Des saluts nazis et des insultes racistes et homophobes ont été repérés sur des vidéos de la marche organisée samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque. La préfète du Rhône a annoncé saisir la justice.
Publié: 20:15 heures
|
Dernière mise à jour: 20:30 heures
1/2
Saluts nazis et insultes racistes et homophobes ont été repérées sur des vidéos de la marche mises en ligne.
Photo: AFP
AFP

La préfecture du Rhône a annoncé samedi qu'elle comptait saisir la justice au sujet de saluts nazis ainsi que d'insultes racistes et homophobes détectés à Lyon pendant l'hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque.

Sur le même sujet
Macron appelle à éviter «tout engrenage de violence» après la mort de Quentin Deranque
Mort de Quentin Deranque
Macron se dit «préoccupé» et appelle à éviter «tout engrenage de violence»
A Lyon, l'ultradroite encadre l'hommage au «camarade» Quentin Deranque
Défilé pour Quentin Deranque
A Lyon, un hommage marqué par les tensions politiques

Ces gestes et déclarations ont été repérés sur des vidéos de la marche, mises en ligne sur les réseaux sociaux, a précisé un porte-parole de la préfecture.

Plus de 3000 personnes ont défilé

«Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur», la préfète Fabienne Buccio signalera «au procureur de la République tous les gestes et propos répréhensibles» détectés, a-t-il ajouté.

Environ 3'200 personnes ont marché dans l'après-midi jusqu'au lieu où le jeune homme de 23 ans a été roué de coups, le 12 février, par des militants d'ultragauche. Le cortège, qui comptait de nombreux militants d'ultradroite dans ses rangs, a défilé dans le calme sous la surveillance d'un important dispositif policier.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus