Des saluts nazis et des insultes racistes et homophobes ont été repérés sur des vidéos de la marche organisée samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque. La préfète du Rhône a annoncé saisir la justice.

La préfecture du Rhône annonce saisir la justice après la marche en hommage à Quentin Deranque

AFP

La préfecture du Rhône a annoncé samedi qu'elle comptait saisir la justice au sujet de saluts nazis ainsi que d'insultes racistes et homophobes détectés à Lyon pendant l'hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque.

Ces gestes et déclarations ont été repérés sur des vidéos de la marche, mises en ligne sur les réseaux sociaux, a précisé un porte-parole de la préfecture.

Plus de 3000 personnes ont défilé

«Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur», la préfète Fabienne Buccio signalera «au procureur de la République tous les gestes et propos répréhensibles» détectés, a-t-il ajouté.

Environ 3'200 personnes ont marché dans l'après-midi jusqu'au lieu où le jeune homme de 23 ans a été roué de coups, le 12 février, par des militants d'ultragauche. Le cortège, qui comptait de nombreux militants d'ultradroite dans ses rangs, a défilé dans le calme sous la surveillance d'un important dispositif policier.



