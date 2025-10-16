Une équipe du Conicet a mis au jour à 3000 mètres d'altitude un dinosaure herbivore de deux mètres de long, pesant 18 kilos. Cette découverte, publiée dans Nature, offre un aperçu rare de la vie à la fin du Trias.

1/2 Une équipe du Conicet en Argentine a mis au jour un dinosaure herbivore de deux mètres de long. Photo: AFP

Des scientifiques argentins ont découvert dans la cordillère des Andes le squelette presque complet d'une nouvelle espèce de dinosaure qui a vécu il y a environ 230 millions d'année, soit l'un des plus anciens du monde, a annoncé mercredi l'institut Conicet. Le squelette de cette espèce au long cou, baptisée «Huayracursor jaguensis», a été découvert à 3000 mètres d'altitude dans la province argentine de La Rioja (nord-ouest), par une équipe paléontologique du Conicet, l'institut publique de recherche argentin.

La découverte a été publiée dans la revue spécialisée Nature. L'espèce a vécu à la fin du Trias, période géologique à laquelle sont apparus les premiers dinosaures et les ancêtres des mammifères, ont indiqué les chercheurs dans un communiqué.

L'un des plus anciens au monde

«Nous estimons que le Huayracursor doit avoir entre 225 et 230 millions d'années, ce qui en fait l'un des plus anciens dinosaures au monde», a expliqué Agustin Martinelli, l'un des auteurs de l'article. Si l'espèce découverte fait partie d'une lignée de dinosaures herbivores qui comprend les géants à long cou, les chercheurs précisent qu'un individu adulte mesurait environ deux mètres et pesait environ 18 kilos.

Le squelette retrouvé est constitué d'une partie du crâne, d'une colonne vertébrale complète jusqu'à la queue et des membres antérieurs et postérieurs pratiquement entiers. Les auteurs de l'article estiment que ce fossile deviendra une référence pour l'étude de l'évolution des dinosaures, grâce à son caractère quasiment complet