La Russie visée par une attaque massive de drones ukrainiens, trois morts

La Russie a subi dans la nuit de lundi à mardi une attaque massive de drones ukrainiens, la plus grande depuis l'assaut contre l'Ukraine, qui a ciblé en particulier la région de Moscou, faisant au moins trois morts. Cette attaque d'ampleur est intervenue à quelques heures d'une rencontre entre des responsables ukrainiens et américains en Arabie saoudite pour discuter notamment d'une proposition de Kiev en vue d'un cessez-le-feu «dans les airs» et «en mer» avec la Russie, en réponse aux pressions de l'administration de Donald Trump. Selon les autorités russes, ces frappes ont fait trois morts et 18 blessés, dont un enfant. Les villes de Vidnoïe, Domodedovo, Ramenskoïe et le village de Sapronovo, tous situés au sud de la capitale, ont été touchés.

Source: AFP