DE
FR

Mariage italien dans le luxe
Prada obtient le feu vert de l’UE pour s’offrir Versace

Prada acquiert Versace avec l'aval de l'UE, formant un nouveau géant du luxe italien. Donatella Versace quitte la direction créative, remplacée par Dario Vitale du groupe Prada. L'acquisition devrait être finalisée d'ici fin d'année.
Publié: 16:43 heures
Partager
Écouter
Prada rachète la marque italienne Versace avec l'accord de l'UE.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'UE a donné mardi son feu vert au rachat de la maison de haute couture italienne Versace par son compatriote Prada, après avoir conclu que la transaction ne posait pas de problème en matière de concurrence.

Prada avait annoncé en avril l'acquisition de Versace pour 1,25 milliard d'euros, auprès du groupe américain Capri Holdings.

Les noces entre les deux marques légendaires doivent donner naissance à un groupe de luxe italien doté d'un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, capable de mieux concurrencer les géants du secteur comme LVMH et Kering.

Donatella Versace, qui avait été catapultée à la tête de la création de la maison de couture en 1997, après le meurtre de son frère Gianni, avait annoncé juste avant cette acquisition son départ, et son remplacement par Dario Vitale, lui-même issu du groupe Prada.

Prada, qui détient aussi la marque jeune et frondeuse Miu Miu, espère boucler l'acquisition de Versace d'ici la fin de l'année.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus