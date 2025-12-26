Un joueur de l'Arkansas a remporté 1,81 milliard de dollars au Powerball lors du tirage du 24 décembre, le deuxième plus gros gain de l'histoire. Le billet gagnant a été vendu à Cabot, a annoncé jeudi la loterie américaine.

Un joueur empoche 1,81 milliard à la loterie américaine

AFP Agence France-Presse

Un joueur chanceux de l'Arkansas a remporté le jackpot à la loterie américaine Powerball en empochant la somme de 1,81 milliard de dollars au tirage de la veille de Noël, a annoncé jeudi la loterie américaine.

C'est le deuxième plus gros gain jamais remporté à la loterie américaine. Les numéros gagnants tirés au sort mercredi soir étaient: 4, 25, 31, 52 et 59 avec le Powerball 19. Le billet gagnant a été vendu à Cabot, dans l'Arkansas.

Prochain tirage samedi

Le gagnant du jackpot a le choix entre un versement unique de 834,9 millions de dollars ou une rente versée sur une période d'environ 30 ans, correspondant au montant total du gain. Ces deux options sont avant impôts. Le plus gros gain de la loterie américaine s'élève à 2,04 milliards de dollars, attribué en novembre 2022 à une personne ayant acheté son billet en Californie.

Les chances de gagner le jackpot du Powerball sont de 1 sur 292,2 millions. Pour le prochain tirage qui aura lieu samedi soir, le jackpot du Powerball est réinitialisé à 20 millions de dollars.