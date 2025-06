A Los Angeles, des heurts ont lieu entre la police et les manifestants, opposés à la politique migratoire de Trump. Celui-ci en a rajouté une couche en déployant la Garde nationale et les Marines. Le procureur général de Californie qualifie cette action d'«illégale».

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

il y a 8 minutes La Californie demande à la justice d'empêcher le déploiement de soldats à Los Angeles L'Etat de Californie a demandé mardi à un tribunal d'empêcher que des militaires soient déployés dans les rues de Los Angeles après la décision de Donald Trump d'envoyer dans la mégalopole des membres de la Garde nationale et des Marines. «Déployer dans la rue des combattants entraînés pour la guerre est sans précédent et menace le fondement même de notre démocratie», a déclaré le gouverneur Gavin Newsom. «Donald Trump se comporte comme un tyran, pas comme un président. Nous demandons au tribunal de bloquer immédiatement ces agissements illégaux.» Source: AFP 09:55 heures 09:55 heures Fin du quatrième jour de manifestations à Los Angeles Alors que les émeutes de lundi (heure locale) touchent à leur fin à Los Angeles, ces dernières auraient été «moins violentes que dimanche», selon le «New York Times», même si les policiers sont toujours sur le qui-vive au centre-ville. Photo: keystone-sda.ch Source: New York Times 07:04 heures 07:04 heures Gavin Newsom envoie 800 officiers locaux à Los Angeles pour «nettoyer le bazar» de Trump Plus de 800 officiers des forces de l'ordre supplémentaires de Californie et des Etats voisins vont être envoyés à Los Angeles pour aider à freiner les émeutes en cours. Le gouverneur californien Gavin Newsom a annoncé envoyer ces officiers supplémentaires pour «nettoyer le bazar du président Trump». Photo: keystone-sda.ch Source: New York Times 05:35 heures 05:35 heures Après Los Angeles, les émeutes s'étendent à travers le pays Après trois jours consécutifs de manifestations, les protestations qui ont démarré à Los Angeles se sont étendues à travers les Etats-Unis à partir de lundi. San Francisco, Dallas, Austin et New York ont notamment été le théâtre de nouvelles manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump. Photo: keystone-sda.ch Ces manifestations ont pour l'instant été contenues, malgré quelques altercations entre les forces de l'ordre et les manifestations. Une douzaine de personnes ont été arrêtées. Source: New York Times 05:27 heures 05:27 heures Des centaines de personnes manifestent contre la politique migratoire après les émeutes A Los Angeles, des centaines de personnes ont manifesté lundi après-midi (heure locale) devant un bâtiment fédéral du centre-ville contre la politique d'immigration du gouvernement américain. Les manifestations étaient initialement pacifiques, comme l'a constaté un journaliste de l'agence de presse allemande. Les manifestants scandaient des slogans et portaient des pancartes s'opposant aux actions de l'ICE (l'agence américaine d'immigration) dans la région de Los Angeles. 05:22 heures 05:22 heures Trump assure que la situation à Los Angeles est «sous contrôle» Dans le conflit autour du déploiement de la Garde nationale en Californie, le président américain Donald Trump laisse entrevoir un possible assouplissement. «Les habitants de Los Angeles et de Californie ont de la chance que nous ayons agi ainsi. Nous sommes intervenus juste à temps. Le conflit couve encore un peu, mais pas beaucoup», a-t-il déclaré lors d'une apparition à la Maison Blanche au sujet des manifestations contre sa politique d'immigration. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire Ces émeutes n'étaient pas une insurrection, mais sans son intervention, elles auraient pu le devenir, a déclaré le républicain. Interrogé, il a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas de «guerre civile». 05:16 heures 05:16 heures Le déploiement de forces armées aux Etats-Unis est «anti-américain» selon Gavin Newsom Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a vivement critiqué le président américain Donald Trump après le déploiement d'environ 700 Marines américains à Los Angeles. Les Marines ont honorablement contribué à la défense de la démocratie dans de nombreuses guerres et sont des «héros», a écrit Gavin Newsom sur la plateforme X. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations «Ils ne devraient pas être déployés sur le sol américain, face à leurs propres citoyens, pour assouvir le fantasme dérangé d'un président dictatorial.» Gavin Newsom a qualifié cela d'«anti-américain». 04:58 heures 04:58 heures Trump envoie 2000 réservistes supplémentaires à Los Angeles Donald Trump a ordonné lundi le déploiement en Californie de 2000 réservistes supplémentaires de la Garde nationale, selon le porte-parole du Pentagone, au moment où le président américain muscle de manière exceptionnelle sa réponse à des heurts à Los Angeles entre policiers et manifestants. Photo: Getty Images «Suivant l'ordre du président, le ministère de la Défense mobilise 2000 membres supplémentaires de la Garde nationale de Californie pour être appelés au service de l'Etat fédéral pour soutenir l'ICE», la police de l'immigration, a déclaré sur X, Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone. Source: AFP 04:57 heures 04:57 heures 700 militaires des Marines ont été déployés à Los Angeles Quelque 700 militaires des Marines, un corps d'active de l'armée américaine, ont été déployés à Los Angeles, a annoncé lundi le commandement militaire régional, marquant un nouveau durcissement de la réponse fédérale aux heurts survenus dans la grande ville californienne. Le Commandement militaire américain pour l'Amérique du nord (US Northern Command) a indiqué dans un communiqué avoir «activé» quelque «700 Marines» qui vont se joindre aux militaires de la Garde nationale, un autre corps, de réserve celui-là, déjà déployés par le président américain dans la mégapole californienne. Le déploiement de militaires d'active sur le territoire américain est une décision exceptionnelle, qui inquiète les défenseurs des droits civiques. Source: AFP 04:56 heures 04:56 heures Arrêter le gouverneur de Californie serait «super», lance Trump Interrogé lundi sur une possible arrestation du gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, l'une de ses bêtes noires, Donald Trump a lancé que ce serait «super». «Allez-y, arrêtez-moi» avait lancé Gavin Newsom dimanche sur la chaîne MSNBC, à l'intention de Tom Homan, le principal conseiller de Donald Trump en matière d'immigration et l'architecte de sa politique d'expulsion massive de migrants en situation irrégulière. Interrogé par un journaliste sur ces propos à son arrivée à la Maison Blanche lundi, le président américain a dit: «Je le ferais si j'étais Tom (Homan), je pense que ce serait super. Il a fait un boulot horrible», a insisté Donald Trump, en référence au gouverneur de ce bastion démocrate qu'est la Californie. Photo: AFP Ce dernier a vivement répliqué sur X: «Le président des Etats-Unis vient d'appeler à l'arrestation d'un gouverneur en exercice. (...) C'est une ligne que nous ne pouvons pas franchir en tant que nation, c'est un pas incontestable vers l'autoritarisme.» Source: AFP 04:53 heures 04:53 heures L'ONU ne veut pas voir «plus de militarisation» de la situation L'ONU a appelé lundi à la «désescalade» après trois jours de heurts à Los Angeles entre forces de l'ordre et manifestants contre la politique migratoire de Donald Trump, mettant en garde contre toute nouvelle «militarisation» de la situation. «Nous ne voulons pas voir plus de militarisation de la situation et nous appelons toutes les parties au niveau local, de l'Etat et au niveau fédéral à travailler en ce sens», a déclaré le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU Farhan Haq, alors que le président américain a déployé les militaires de la Garde nationale. Source: AFP Autres entrées

Ca chauffe à Los Angeles entre les forces de l'ordre et les manifestants, qui dénoncent depuis trois jours la politique migratoire de Donald Trump. Comme le rapporte Natasha Bertrand, correspondante de CNN, sur X, un bataillon de Marines d'environ 700 hommes vient d'être mobilisé face aux manifestations à Los Angeles.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cependant, leur rôle exact reste flou. «Comme les soldats de la Garde nationale, il leur est interdit de mener des actions de maintien de l'ordre, telles que des arrestations, sauf si Trump invoque la loi sur l'insurrection», a déclaré Natasha Bertrand. Le déploiement d'un bataillon de Marines entier marque toutefois une escalade significative.

La Garde nationale, une action «illégale»

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a porté de lourdes accusations contre le président américain. «Depuis que Trump a annoncé son intention de déployer des troupes, la situation sur le terrain s'est rapidement aggravée», a-t-il déclaré. «Nous ne saurons jamais ce qui aurait pu se passer si le président avait laissé nos autorités étatiques et locales faire le travail important qu'elles accomplissaient déjà et qu'elles sont plus que capables de faire.» Rob Bonta précise que les violences ont commencé après que Trump a mobilisé la Garde nationale. Il qualifie cet ordre «d'inutile, contre-productif et, surtout, d'illégal».

Selon Politico, la Californie va faire appel pour annuler le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré au journal que la loi fédérale imposait à Trump de coordonner le déploiement de la Garde nationale avec l'Etat. «Il n'y a eu aucune communication via notre bureau, point final. Il s'agit donc, par définition, d'un acte illégal», a déclaré Gavin Newsom.

Toutefois, Donald Trump a déclaré lors d'une apparition à la Maison Blanche que ces émeutes n'étaient pas une insurrection. Mais que sans son intervention, elles auraient toutefois pu en devenir une. Interrogé, il a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas de «guerre civile».

Trump Tower occupée

Plus tôt dans la journée de l'autre côté du pays, des manifestants avaient temporairement occupé la Trump Tower à New York. «La police a commencé à évacuer les manifestants de la Trump Tower», a déclaré Sandra Smith, présentatrice de Fox News. Les manifestants ont d'abord eu la possibilité de quitter le bâtiment de leur plein gré. La police de New York a escorté tous ceux qui ont résisté et les a escortés hors du bâtiment, menottés avec des serre-câbles.