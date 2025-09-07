DE
Braver l'interdit
Plus de 400 arrestations à Londres lors d'un rassemblement non-autorisé pour la Palestine

La police britannique a arrêté plus de 400 personnes à Londres lors d’une manifestation pro-Palestine Action, groupe interdit et classé «terroriste» par le gouvernement. Malgré les risques, des centaines ont protesté devant le Parlement britannique.
Publié: il y a 37 minutes
Des manifestants portant des masques représentant des dirigeants mondiaux lors de la marche du 6 septembre 2025 à Londres.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse

La police britannique a arrêté plus de 400 personnes samedi à Londres lors d'une manifestation de soutien au groupe Palestine Action. Ces interpellations s'ajoutent à des centaines d'autres au Royaume-Uni depuis l'interdiction, très critiquée, de cette organisation.

Les forces de l'ordre avaient averti qu'elles interpelleraient toute personne qui afficherait son soutien explicite à ce mouvement, classé comme «terroriste» par le gouvernement travailliste au début juillet à la suite d'actes de vandalisme, notamment sur une base de l'armée de l'air.

Mais plusieurs centaines de personnes ont bravé le risque à partir de la mi-journée devant le Parlement britannique, brandissant des pancartes «Je m'oppose au génocide. Je soutiens Palestine Action».

«Notre gouvernement a décidé d'interdire une organisation. C'est totalement déplacé et il devrait passer plus de temps à oeuvrer pour tenter d'arrêter le génocide à Gaza]plutôt que d'essayer d'arrêter des manifestations», a dénoncé Nigel, 62 ans, qui tenait une pancarte de soutien à Palestine Action.

